Cugnaux. Pourquoi un groupe municipal demande l’abandon de projets routiers ?

Le groupe municipal Cugnaux Ose demande l’abandon des projets routiers BUCSM et BUO portés par Toulouse métropole.

Le groupe municipal Cugnaux Ose demande l’abandon des projets routiers BUCSM et BUO portés par Toulouse métropole. Photo d’illustration. / Licence Pixabay – Ri_Ya

Ce sont des sources de crispation. Le groupe municipal Cugnaux Ose, composé par neuf membres de la majorité, a dévoilé lundi 17 octobre un communiqué dans lequel il demande l’abandon des projets routiers BUCSM (Boulevard Urbain du Canal Saint-Martory) et BUO (Boulevard Urbain Ouest).

Comme le rappelle Cugnaux Ose, ces projets consistent en la création d’une voie routière en 2×1 voies ou 2×2 voies en parallèle de l’actuelle voie de bus le long de la Ramée entre la rocade Arc-en-Ciel et Cugnaux. Celle-ci serait prolongée en boulevard urbain jusqu’à l’A64 avec la création d’un échangeur à Roques-sur-Garonne. Ils visent aussi à créer deux prolongations vers le Sud-Ouest et un boulevard vers la N124 (route d’Auch).

« Le groupe Cugnaux OSE s’est déjà exprimé lors du conseil municipal de Cugnaux du 15 décembre 2021 refusant l’ensemble du projet. Cette position ne fait que se renforcer, notamment après un été qui marque le besoin urgent d’agir pour une autre mobilité ainsi que de préserver les espaces boisés dans et à proximité de la commune », écrit le groupe municipal.

Cugnaux Ose fait des propositions à la place des projets routiers

Il estime que « le projet de BUCSM1, entre la rocade Arc-en-ciel et l’A64 s’inscrit dans une grande rocade ouest de l’agglomération. Il amènerait un trafic beaucoup plus élevé sur la commune et l’ensemble du sud-ouest toulousain avec les véhicules les plus polluants ne pouvant entrer dans la ZFE sans résoudre les encombrements routiers. »

Le groupe municipal demande à Toulouse métropole et au conseil départemental de la Haute-Garonne, qui appuie les projets, de travailler sur d’autres modes de déplacements que la voiture. Il cite les mobilités douces avec le Réseau express vélo, le RER toulousain, et une augmentation de la fréquence de passage des bus.