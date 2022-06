Transition énergétique : Quelles nouvelles aides débloque la Région Occitanie pour les particuliers et les artisans ?

Ce jeudi 30 juin, lors de la seconde Assemblée plénière de la Région Occitanie, les élus votent, entre autres, de nouvelles mesures en faveur de la transition énergétique : pouvoir d’achat des particuliers et aides aux artisans. Voici en détail, les principales actions qui seront mises en place dès ce 1er juillet.

Carole Delga et Benjamin Assié présentent le Grand plan régional pour le pouvoir de vivre et la souveraineté ©Impression écran visioconférence Région Occitanie

Au pouvoir d’achat, la présidente de la Région Occitanie préfère le « pouvoir de vivre ». Et pour améliorer celui des habitants de son territoire, Carole Delga présente ce jeudi 30 juin, en Assemblée plénière, de nouvelles mesures. Essentiellement axées sur la transition énergétique, ces dernières concernent aussi bien les particuliers que les entreprises. Outre la volonté affichée de la collectivité de devenir la première région de France à énergie positive, celle-ci place également la protection du pouvoir d’achat parmi ses priorités : « La crise énergétique que nous traversons peut entraîner une perte allant jusqu’à 1 000 euros par an pour nos concitoyens. Elle nous amène à accentuer nos efforts pour soutenir les habitants, notamment les plus modestes », précise Carole Delga.

5 000 euros d’aides pour acheter une voiture électrique neuve

Pour faciliter l’accès aux mobilités vertes et à la rénovation énergétique, la Région annonce une série d’aides, qui seront mises en place dès ce 1er juillet. La première concerne les véhicules électriques. Ainsi, l’écochèque qui avait été lancé en 2019 pour l’achat de véhicules électriques d’occasion (jusqu’à 2 000 euros cumulable aux aides de l’État), va être étendu aux voitures neuves. « Nous souhaitons, par cet accompagnement, populariser l’usage de la voiture électrique. D’autant que l’Europe a acté la fin des moteurs thermiques à l’horizon 2035 », commente Carole Delga. Ce dispositif, destiné aux personnes non imposables, pourra atteindre jusqu’à 5 000 euros, et sera cumulable avec les aides de l’Etat qui elles peuvent atteindre 9 500 euros. Pour exemple, « un couple pourra acquérir un véhicule électrique neuf, type Renault Captur, pour 19 200 € alors qu’il coûte en réalité 33 700 € », explique la présidente de Région.

A cette mesure, s’ajoute le développement des bornes électriques. La collectivité prévoit d’en doubler le nombre et de déployer ainsi 5 000 bornes de recharge supplémentaires. Essentiellement en milieu urbain. « Aujourd’hui, les territoires ruraux sont mieux pourvus que les grandes villes. Nous allons donc dirigé l’effort sur les zones urbaines, notamment par l’équipement des copropriétés », précise Carole Delga. Un dispositif estimé à 25 millions d’euros.

Jusqu’à 20 000 euros d’avance pour vos travaux de rénovation énergétique

Autre levier d’action pour la transition énergétique, la rénovation des logements. L’Occitanie s’est emparée du sujet en 2021 en lançant le premier service régional de la rénovation énergétique : 31 guichets d’information qui ont permis d’accompagner 80 000 foyers par an dans leurs travaux (du diagnostic au financement). Ce programme sera, dès le 1er juillet, accessible encore plus facilement avec la mise en place d’un numéro unique : le 3010.

Des démarches qui peuvent aboutir au déblocage d’un écochèque logement allant jusqu’à 1 500 euros. « Néanmoins, certains ménages n’entament pas de travaux car, malgré cette aide, il est nécessaire d’avancer une partie du coût de ceux-ci », constate Carole Delga. Alors, pour éviter de paralyser les chantiers, la Région met en place « un dispositif d’avance de subvention pouvant s’élever jusqu’à 20 000 € permettant de limiter, voire de supprimer la nécessité de faire l’avance ».

3 000 euros d’aides pour les artisans d’Occitanie qui achètent un véhicule électrique neuf ou d’occasion

Depuis le 1er mars 2022, la Zone à faibles émissions (ZFE) est opérationnelle à Toulouse. Les utilitaires et les camions affichant une vignette Crit’air 5 ou non classés ne peuvent plus circuler à l’intérieur du périmètre défini par Toulouse Métropole.

Le périmètre définitif de la ZFE de Toulouse

« Mais il est hors de question que les artisans intervenant à l’intérieur de cette ZFE soient pénalisés parce que leur véhicule est trop ancien et donc trop polluant », estime la présidente de Région. Ainsi, un nouvel écochèque, dédié aux 200 000 artisans que compte l’Occitanie, sera mis en place pour tout achat de véhicules électriques neufs ou d’occasion. Son montant peut atteindre 3 000 euros, sous condition de mise au rebut de l’ancien véhicule et avec l’avantage de récupérer la TVA.

Les petites entreprises, artisanales ou pas, pourront également prétendre à un “Pass efficacité énergétique” pour leur permettre de réaliser les études nécessaires à la réalisation de travaux d’économie d’énergie. « Elles pourront bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 10 000 euros pour un diagnostic et identifier des solutions », précise Bertrand Vivancos, conseiller régional, membre de la commission “Urgence climatique”.

Un plan à 200 millions d’euros

Ces aides directes aux particuliers et aux artisans, font partie intégrante du Grand plan régional pour le pouvoir de vivre et la souveraineté énergétique pour lequel la Région Occitanie mobilise 200 millions d’euros. Au total, les élus actent aujourd’hui l’entrée en vigueur de 10 mesures visant à accompagner les habitants et le tissu économique du territoire vers la transition énergétique :