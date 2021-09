Centres commerciaux : Dans quels départements d’Occitanie le pass sanitaire ne sera plus demandé ?

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie l’a annoncé: le pass sanitaire ne sera plus obligatoire dans la plupart des départements pour accéder aux centres commerciaux, et ce dès mercredi. Seuls ceux de neuf départements seront encore contraints de demander patte blanche à leurs clients. Le Gard et l’Hérault en font partie.

Dès ce mercredi 8 septembre, l’obligation pour les clients des centres commerciaux de plus de 20 000 m² de présenter un pass sanitaire prend fin sur la majorité du territoire français. Seuls neuf départements restent soumis à cette règle : le Var, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, le Rhône, la Seine-Saint-Denis et en Occitanie, le Gard et l’Hérault. Ainsi, dans notre région, les établissements de plus de 20 000 m² répartis en Haute-Garonne, dans les Hautes-Pyrénées et dans les Pyrénées-Orientales, verront cette contrainte disparaître.

La faute aux taux d’incidence

Si les centres commerciaux du Gard et de l’Hérault sont encore concernés par l’obligation du pass sanitaire, c’est à cause du taux d’incidence de la Covid 19. En effet, le gouvernement a levé cette règle pour tous les départements « où il est passé sous les 200 cas pour 100 000 habitants depuis une semaine, et où depuis une semaine cette incidence est en baisse continue », expliquait Bruno Le Maire au micro de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV.

Le taux d’incidence du Gard étant de plus de 250 et celui de l’Hérault avoisinant les 500, ces deux départements ne répondent donc pas aux exigences gouvernementales permettant de lever l’obligation du pass sanitaire dans les centres commerciaux. Ces deux départements bénéficieront de cet allègement des restrictions sanitaires, « dès lors que durant sept jours consécutifs le taux d’incidence sera inférieur à 200 pour 100.000 (habitants) et en décroissance. » Alors, « un arrêté préfectoral mettra fin à l’application du pass sanitaire dans les grands centres commerciaux », confirment le ministère de l’Économie et celui de la Santé.