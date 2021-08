Aveyron. Les inondations de Camjac reconnues catastrophe naturelle

Suite aux inondations et coulées de boue qui avaient touché la commune de Camjac,au mois de juin dernier, l’État vient de reconnaître le statut de catastrophe naturelle. Les habitants de ont encore une semaine pour déclarer leur sinistre.

Il reste une semaine aux habitants de Camjac pour déclarer leur sinistre auprès de leurs assureurs et bénéficier, ainsi, de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. En effet, suite aux inondations et coulées de boue qui ont touché cette petite commune de l’Aveyron, le 17 juin dernier, l’État a reconnu le statut de catastrophe naturelle. Une décision prise par arrêté le 26 juillet dernier et publiée le 1er août au Journal Officiel.

Les assurés disposent d’un délai de 10 jours maximum, à compter de la publication de l’arrêté pour présenter ou compléter, si nécessaire, leur déclaration de sinistre auprès de leurs assureurs. Il leur reste donc encore une semaine pour faire valoir leurs droits.

(Source : communiqué de presse)