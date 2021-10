Aveyron : une campagne de tests et de rappels de vaccination pour faire face à la recrudescence de cas de Covid-19

Alors que la situation épidémique se dégrade en Aveyron, des opérations de dépistage sont à nouveau proposées.

Depuis environ une semaine, la situation épidémiologique s’est dégradée très rapidement en Aveyron. Le taux d’incidence qui était encore de 31,3 sur la période du 2 au 8 octobre, est en effet monté à 70,4 du 9 au 15 octobre, franchissant largement le seuil d’alerte des 50 cas pour 100 000 habitants. Cette augmentation concerne surtout les jeunes de moins de 20 ans et en particulier la tranche des 6-10 ans, pour laquelle le taux d’incidence est passé de 49 à 432.

Cinq clusters en milieu scolaire

Cinq clusters sont notamment survenus en milieu scolaire, avec de nombreux cas positifs dans certains établissements. En lien avec ces situations ou indépendamment, des investigations ont été menées autour de clubs sportifs, accueils et activités de loisirs pour enfants et adolescents où il est plus difficile de respecter strictement les gestes barrières. Si la population concernée ne présente pas de risques de formes graves, les autorités sanitaires du département redoutent une propagation inter générationnelle à l’approche des vacances scolaires.

Opération dépistage avant les vacances scolaires

Ainsi, avec l’aide des maires, l’ARS a déclenché des opérations de dépistage élargies sur différents sites. Après des opérations à Luc-la-Primaube ou Olemps, les médiateurs de lutte anti-covid pilotés par la Protection Civile se rendront à l’école Saint-Joseph de Salles la Source ce jeudi 21 octobre et sur le marché d’Espalion le vendredi 22 octobre. En complément des autotests seront distribués sur place. En suivant, de nouvelles opérations seront organisées pendant les vacances scolaires, notamment sur les lieux d’accueils collectifs de mineurs (ACM) où le brassage favorise la propagation du virus.

Seulement 30 % de personnes concernées ont fait le rappel de vaccin

Outre les tests, les autorités sanitaires de l’Aveyron veulent aussi mettre l’accent sur la vaccination. En effet, si la couverture vaccinale est de près de 90% des personnes de 12 ans et plus ayant bénéficié au moins d’une première dose, seuls 30% des personnes éligibles au rappel sont retournées se faire vacciner. De plus certains territoires du département, le plus souvent à faible densité de population, présentent encore des taux de couverture inférieurs à la moyenne nationale. Toutes les personnes concernées sont invitées à prendre rendez-vous dans l’un des 6 centres du département (Rodez, Millau, Villefranche-de-Rouergue, Decazeville, Espalion, Saint-Affrique) qui restent ouverts cet automne