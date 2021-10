Covid-19 : en Occitanie, le nombre de cas repart à la hausse

Le dernier bulletin épidémiologique de l’agence régionale de santé Occitanie montre une augmentation des cas de Covid-19 dans plusieurs départements de la région.

« Le virus circule encore… et le nombre de cas est reparti à la hausse dans la plupart des départements de notre région », alerte l’Agence régionale de santé Occitanie dans son dernier bulletin épidémiologique, ce mardi 19 octobre. Plus exactement, les taux d’incidence de la Covid-19 sont en augmentation en Ariège, dans les Pyrénées Orientales, l’Hérault, le Tarn, le Gers et l’Aveyron. Dans ce dernier département, le taux d’incidence dépasse le seuil d’alerte, à 70 cas pour 100 000 habitant. La Lozère étant toujours le territoire le plus impacté, avec 78 cas pour 100 000 habitants.

Les hôpitaux ne sont pas encore impactés

Dans le détail, 0,9% des plus de 250 000 tests effectués ces 7 derniers jours se sont révélés positifs. 321 cas en moyenne par jour ont été signalés aux équipes de l’Assurance maladie, pour un total de 2243 cas en Occitanie. « Cette évolution des indicateurs de contamination n’impacte pas dans l’immédiat la diminution régulière de l’activité hospitalière dans notre région », fait remarquer l’ARS. En effet, 494 hospitalisations sont en cours, soit 22 de moins en 4 jours, dont 90 en réanimation et soins critiques, soit 3 de moins en 4 jours. Sur la même période, on déplore 11 nouveaux décès dus à la Covid-19, ce qui porte à 5209 leur nombre total depuis le début de l’épidémie.

« Ce n’est pas le moment de baisser la garde »

« Ce n’est pas le moment de baisser la garde face à un virus toujours actif et contagieux (…) Pour limiter les cas les plus graves, la protection par la vaccination est nécessaire », recommande l’Agence. Celle-ci indique que 15 000 à 20 000 personnes chaque semaine se font vacciner pour la première fois en ce moment. À ce jour, plus de 8,6 millions de doses ont été administrées dans la région. 90% de la population âgée de plus de 12 ans a reçu au moins une première injection.

Source : communiqué de presse