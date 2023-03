Sécurité routière : de nouveaux radars sur les routes d’Aveyron

Suite au constat d’une hausse significative du nombre d’accidents mortels sur les routes d’Aveyron l’année dernière, la préfecture annonce renforcer les contrôles, tant par les forces de l’ordre que par l’installation de nouveaux radars. Voici lesquels.

La préfecture annonce que de nouveaux radars seront installés sur les routes d’Aveyron, et que les contrôles de police vont être renforcés. @ sponchia / pixabay

Chasse aux chauffards. Afin de renforcer la sécurité sur les routes, la préfecture de l’Aveyron annonce que les contrôles vont augmenter. Premièrement, les forces de l’ordre accentueront leur présence aux abords de la chaussée pour intervenir plus rapidement en cas d’excès de vitesse ou vérifier si les automobilistes ne conduisent pas sous emprise d’alcool ou de drogue.

Deuxièmement, de nouveaux radars seront installés « sur les itinéraires déjà pourvus, soit celui entre Rodez et l’A75, via la RN88, et celui entre Luc-la-Primaube et Millau, via la RD911 », explique le préfet de l’Aveyron, Charles Giusti. De même, un nouvel équipement sera installé, puis fréquemment déplacé, sur les itinéraires entre Rodez et le Tarn-et-Garonne, via les communes de Rignac et de Villefranche-de-Rouergue, par la RD994, la RD1 et la RD926.

Le nombre d’accidents mortels augmente en Aveyron

Le préfet de l’Aveyron prend cette décision suite à un triste constat. En 2022, 36 personnes ont perdu la vie sur les routes du département. « Il faut remonter à 2005 pour atteindre un nombre aussi important. Si les chiffres concernant les accidents et les victimes sont similaires aux années précédentes, ceux des tués ont plus que doublé », regrette Charles Giusti.

Depuis le 1er janvier 2023, deux personnes sont décédées suite à un accident routier. « Les causes des accidents sont multiples et souvent combinées, mais la vitesse constitue généralement un facteur aggravant. Plus le choc est violent, plus les conséquences sur les victimes peuvent être importantes », termine le préfet. Ainsi, l’augmentation des contrôles et l’installation de nouveaux radars ont pour ambition de faire lever le pied aux automobilistes.