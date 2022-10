Chevalerie et amour courtois aux Médiévales de Foix

Les Médiévales de Foix reviennent ce week-end des 1er et 2 octobre, avec pour thème la chevalerie et l’amour courtois. De nombreuses activités moyenâgeuses sont organisées au Château de Foix.

C’est le château de Foix qui accueille les Médiévales 2022. Crédit photo : Ignis (wikimedia commons) / CC BY-SA.

« Bienvenue en 1443 ! », lance le département de l’Ariège. Ce week-end des samedi 1er et dimanche 2 octobre 2022, le château de Foix accueille un évènement qui invite à découvrir de nombreuses activités du Moyen-âge, dans un cadre à la fois ludique et historique. Cette année, le thème de ces Médiévales de Foix est la chevalerie et l’amour courtois.

« Gaston IV, comte de Foix, et son épouse, Eléonore de Navarre, alors de passage au château de Foix, quittent les lieux. Reste au château une partie de leur cour, qui en ce contexte de guerre de Cent Ans, s’entraîne : tournois et joutes rythment leur quotidien. Mais sans oublier la détente : entre taverne et amour courtois, l’atmosphère est finalement bon enfant ! Joignez-vous aux festivités durant ces deux jours d’exception pour partager un moment convivial, spectaculaire et hors du temps au sein du château de Foix. Immersion garantie ! », promettent les organisateurs.

Le programme des Médiévales de Foix

Plusieurs activités sont accessibles en continu pendant les journées :

Armes médiévales à l’arrière de la salle de banquet, à la découverte de l’armement des chevaliers et leurs soldats : de 10h30 à 13h15 et de 15h à 17h

et leurs soldats : de 10h30 à 13h15 et de 15h à 17h Tir, avec la présentation des armes de traits de l’époque , l’arc et l’arbalète : de 10h30 à 17h

, l’arc et l’arbalète : de 10h30 à 17h Taverne, avec la dégustation de vins médiévaux : de 10h30 à 17h

: de 10h30 à 17h La forge , avec son maître et son apprenti : de 10h30 à 17h

, avec son maître et son apprenti : de 10h30 à 17h Calligraphie au scriptorium , l’amour courtois en littérature : de 11h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h30

, l’amour courtois en littérature : de 11h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h30 Héraldique en salle de jugement, lecture de blason : de 11h à 12h30 et de 15h à 16h

D’autres rendez-vous des Médiévales de Foix se font en revanche à heures fixes :

Pas d’armes (combat noble sur la terrasse) : 14h – 16h30

(combat noble sur la terrasse) : 14h – 16h30 École de l’épée à l’arrière de la salle de banquet : 14h30 – 16h

à l’arrière de la salle de banquet : 14h30 – 16h Concerts : 12h30 – 15h30 – 17h30

: 12h30 – 15h30 – 17h30 Tournois au pas de tir : 12h – 16h

au pas de tir : 12h – 16h Machines de guerre : 11h30 – 15h30 – 17h

Machines de construction : 11h – 15h

Visites guidées au départ de la taverne : 10h30 – 13h30 – 16h

Les médiévales de Foix sont accessibles de 10h à 18h, avec le billet d’entrée au château ou sur réservation par internet.