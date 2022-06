Ce week-end des 25 et 26 juin 2022, la pop culture s’invite au château de Foix. Une programmation inédite a été mise en place mêlant l’Histoire et les univers de la fantasy, dont celui de “Game of Thrones”.

Il est aussi possible de découvrir l’exposition du château de Foix : “Epées de légendes : d’Excalibur au sabre laser”. Visuel Sites touristiques Ariège.

Les amateurs de sabres lasers de “Star Wars”, des dragons de “Game of Thrones”, d’armures médiévales ou simplement d’histoire sont invités au château de Foix. Ces samedi 25 et dimanche 26 juin, il accueille un week-end consacré à la pop culture. L’accès est libre sur présentation du billet d’entrée du château.

Alors que l’exposition “Epées de légendes : d’Excalibur au sabre laser” est disponible jusqu’au 6 novembre, ses organisateurs seront présents aux côtés de nombreux invités. Ils en feront ce week-end la visite guidée à 11h, 14h et 16h. Voici les autres animations prévues.

Les rendez-vous du week-end pop culture au château de Foix

Tout le week-end, la forge sera occupée par Georges Jolliot, un batteur d’armures, spécialiste de l’armurerie médiévale, ainsi que par la compagnie Alma Cubrae (de 10h à 12h et 14h à 18h). Cette dernière comprend des armuriers, des figures du cosplay international et un figurant de “Game of Thrones”. Elle tiendra une conférence à 14h.

Autre conférencière présente au château de Foix ce week-end (15h) : Mathilde Marlot. L’illustratrice de l’univers “Monstres et Merveilles” accompagne les “Geekstoriens” Nicolas Baptiste et Soline Anthore Baptiste. Les deux créateurs de l’exposition “Épées de légende” sont aussi docteurs en histoire médiévale. Ils sont spécialiste des armes, des armures et des costumes. Mathilde Marlot sera suivie de Marc Simonetti (16h), lui aussi illustrateur, pour Fantasy Flight Game, éditeur du fameux “Trône de fer”.

Dimanche, une « taverne médiévale festive » accueillera les visiteurs. Il sera possible d’y jouer à des jeux en bois. L’après-midi (14h-18h45), des DJ sets proposeront « une sieste électronique ». Les invités musicaux : Spika, SK.FIT et TRYST Temps.

William Bernecker