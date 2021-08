Covid-19 : en Ariège, après une forte hausse, le nombre de cas se stabilise

Le taux d’incidence de la Covid-19 dans le département de l’Ariège se stabilise à 290 cas pour 100 000 habitants, comme au 1er août dernier.

Il est trop tôt pour parler du pic épidémique de la quatrième vague de la Covid-19, mais certains indicateurs se stabilisent dans le département de l’Ariège. L’Agence régionale de santé Occitanie (ARS) indique, en effet, que le taux d’incidence de la maladie au sein de la population se stabilise, au 4 août, sur les 7 derniers jours, à 290 cas pour 100 000 habitants, le même chiffre qu’au 1er août dernier. Depuis, 150 nouveaux cas ont été déclarés dans le département, le taux de positivité des tests effectués a légèrement reculé, de 5,9 % à 5,7 %. Et aucun décès n’est à déplorer, pour un total de 151 depuis le début de l’épidémie.

Le nombre de personnes hospitalisées augmente d’un quart en Ariège

Quant au nombre de personnes actuellement hospitalisées en Ariège, à cause de la Covid-19, il augmente d’un quart, de 23 à 30 cas. Une augmentation qui était prévue, compte tenu du délai entre la déclaration de la maladie et les complications médicales qu’elle peut engendrer. Enfin, l’ARS réitère son appel à la vaccination, alors que plus de 5000 Ariégeois ont reçu une dose depuis le début du mois d’août.

