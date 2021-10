Ariège. Des travaux entre l’Andorre et Toulouse, sur la route du Pas de la Case

De grands travaux vont être entrepris sur la RN 20, qui relie Toulouse et l’Andorre via l’Ariège. La RN 20 sera provisoirement fermée. Des itinéraires secondaires seront ouverts pour permettre l’accès au Pas de la Case.

Dans le cadre de la coopération entre la France et l’Andorre, de grands travaux vont être entrepris pour sécuriser l’accès au Pas de la Case, en Andorre. En effet, la RN 20 qui relie Toulouse avec la principauté emprunte un col enneigé et difficilement accessible en période hivernale. Notamment en raison des risques d’avalanche à laquelle est exposée cette 2×2 voies particulièrement empruntées. Lors de la cinquième édition du Dialogue transfrontalier Occitanie-Andorre, les représentants de l’État français et de la principauté ont fait un état des lieux des travaux en cours et ont examiné les projets à venir.

Les travaux à venir entre Toulouse et l’Andorre

Afin d’améliorer la viabilité des routes d’accès à la principauté, qui ont déjà fait l’objet de travaux au cours de l’année 2021, la France et l’Andorre se sont engagées à réaliser une galerie paravalanche de 300 mètres de long pour protéger la RN 20 au niveau de la commune de l’Hospitalet-près-l’Andorre, en Ariège. Un chantier qui devrait débuter à l’été 2023 et s’achever en 2025. Afin de ne pas fermer l’accès, une déviation sera prévue par la RN 22 qui sera rouverte pour l’occasion.

Par ailleurs, les autorités partenaires avaient déjà acté un projet de déviation de Tarascon-sur-Ariège qui permettra le contournement de la commune ariégeoise. Une opération dont le montant s’élève à 169,5 millions d’euros et qui devrait aboutir en 2027.

(Source : communiqué de presse)