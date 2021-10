Covid. En Ariège, les classes ne fermeront plus systématiquement en cas de cas positif

Dix départements français, dont l’Ariège, vont tester un protocole sanitaire allégé dans les écoles et ne fermeront plus systématiquement les classes en cas de cas positif de Covid-19.

L’Ariège fait partie de la liste des 10 départements français qui expérimenteront un nouveau protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Ainsi, comme l’avait annoncé Jean-Michel Blanquer dans la matinée du 28 septembre, le protocole de contact-tracing sera assoupli dans ces départements tests et les classes ne fermeront plus systématiquement dès le premier cas de covid-19. En revanche, tous les élèves seront immédiatement testés et ne seront renvoyés à la maison que ceux présentant un tests positif ou ayant refusé de se soumettre au test. Néanmoins, l’Ariège ne fait pas partie des 47 départements où les élèves sont désormais dispensés de porter le masque dans les établissements primaires.

Dépistage et isolement des cas positifs

Si la date de l’application de cette nouvelle mesure expérimentale n’a pas encore été communiquée, le liste des 10 départements concernés vient d’être dévoilée par le ministère de l’éducation nationale. En plus de l’Ariège, l’Aisne, la Côte-d’Or, les Landes, la Manche, le Morbihan, la Moselle, le Rhône, le Val-d’Oise et le Var testeront ce nouveau protocole qui va dans le sens d’un avis rendu par le conseil scientifique qui préconisait un dépistage systématique et hebdomadaire des élèves de primaire, puis un isolement systématique des seuls cas positifs.

Cet allégement des mesures sanitaire fait suite à un ralentissement de la propagation du virus. En effet, 1692 classes étaient fermées, en France, le jeudi 30 septembre contre plus de 3000 deux semaines plus tôt.