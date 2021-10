Toulouse : Amélie Nothomb au Cultura de Balma pour dédicacer son 30e roman

Amélie Nothomb va dédicacer son 30e roman « Premier sang », au magasin Cultura de Balma, près de Toulouse, ce mercredi 13 octobre.

Que les fans se réjouissent ! La plus belge et la plus prolifique des romancières françaises revient avec son 30e roman, intitulé Premier sang. Amélie Nothomb le dédicacera toute l’après-midi de ce mercredi 13 octobre, au magasin Cultura du centre commercial Balma-Gramont, à côté de Toulouse. L’accès à la dédicace se fait impérativement sur inscription. https://www.weezevent.com/amelie-nothomb-en-dedicace. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il reste des places pour les créneaux de 16h00 et 16h30.

Quand la vie défile devant le peloton d’exécution

Premier sang est un roman dans lequel Amélie Nothomb se met dans la peau de son père, à qui elle rend un vibrant hommage, sous la forme d’un conte. Une succession de flash back retrace la jeunesse de cet homme jusqu’à ce qu’il soit pris en otage au Congo, en 1964. Une scène de peloton d’exécution haletante ouvre et ferme l’ouvrage. Avec une moralité « Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre ». Amélie Nothomb est née à Kobé en 1967. « Dès son premier roman, Hygiène de l’assassin, paru en 1992, elle s’est imposée comme une écrivaine singulière. En 1999, elle a obtenu avec Stupeur et tremblements le Grand Prix de l’Académie française », rappelle le site de Cultura.

Source : communiqué de presse