Le Train de la Relance fait étape à la gare de Toulouse ces deux prochains jours

Ces mercredi 22 et jeudi 23 septembre, le Train de la Relance s’arrête à Toulouse pour présenter les aides accordées en Occitanie dans le cadre du plan de relance.

C’est un service après vente de grande ampleur qui débarque à la gare Matabiau de Toulouse ces mercredi 22 et jeudi 23 septembre. Comme son nom l’indique, le Train de la relance est une opération du gouvernement pour présenter l’enjeu et l’impact sur les territoires du plan France Relance, lancé il y a tout juste un an pour sortir de la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19.

Un village de l’emploi avec des jobs-dating

Durant tout le mois de septembre, le Train de la relance sillonne donc les 12 régions de France métropolitaine. A chaque étape, il ouvre ses portes aux visiteurs qui peuvent y découvrir une exposition mais aussi s’informer sur les mesures dont ils peuvent bénéficier. Et pour cette étape occitane, un village de l’emploi sera également installé sur le parvis de la gare. Des entreprises d’Occitanie qui recrutent seront présentes et des jobs-dating seront proposés, ainsi que des ateliers pratiques pour les personnes en recherche d’emploi.

L’inauguration du Train de la relance en Occitanie se déroulera à Toulouse ce mercredi 22 septembre à 14h en présence de Nadia Hai, ministre déléguée en charge de la ville.