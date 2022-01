Concerts, films, spectacles : 4 idées de sorties à Toulouse ce week-end

Derniers jours du festival des Lanternes, chanson française, comédie grinçante ou encore projections de films LGBTQI+… Voici 4 bonnes idées pour profiter d’un week-end riche en propositions culturelles à Toulouse.

Chanson française mise à l’honneur au festival “Détours de chant” à Toulouse

Premier week-end de la 21ème édition du festival “Détours de chant”, organisé chaque année par l’association éponyme. Durant plus d’une semaine, 56 concerts sont organisés dans une vingtaine de salles emblématiques de Toulouse et de ses environs. L’événement rend un bel hommage à la chanson française dans toute sa diversité. Une formidable occasion de croiser les genres et de découvrir de nouveaux talents.

En tête d’affiche ce week-end, on retrouve Julia Pertuy, accompagnée de son violoncelle et de son piano, Claire Gimatt qui présente son dernier album “Sorcières”, la douce voix de Marjolaine Piémont ou encore l’énergique Matéo Langlois. Mais aussi, Miossec qui renouvelle son premier titre “Boire”, avec “Boire, écrire, s’enfuir”. Cali fait également étape à Toulouse pour sa nouvelle tournée “Cavale”.

Les plus petits ne sont pas oubliés avec le spectacle “Né quelque part” de Mathieu Barbances qui retrace l’histoire d’un petit garçon syrien contraint de quitter son pays. et le ciné-conte musical “Je suis comme ça”, une émouvante invitation au voyage à découvrir au centre culturel Alban-Minville.

Détours de chant c’est aussi du théâtre musical. Le spectacle “#Je te pardonne (Harvey Weinstein)”, présenté au théâtre du Grand rond de Toulouse, retrace en musique l’histoire du phénomène “Me too”. Dans une mise en scène reprenant les codes du tribunal, le producteur Harvey Weinstein est convoqué à la barre pour s’expliquer. Tout au long de ce procès musical, l’accusé sera confronté successivement à une femme de chambre, Christiane Taubira ou encore Élisabeth Badinter.

Infos pratiques

Du mardi 25 janvier au samedi 5 février

Dates, lieux, tarifs et réservations ici.

Dernier week-end pour s’émerveiller au festival des Lanternes de Blagnac

C’est le dernier week-end pour profiter du merveilleux spectacle offert par le festival des Lanternes, qui, pour la première fois, s’est tenu à Blagnac. Près de 2 500 installations lumineuses géantes recouvertes de soie sont mises en scène sur les huit hectares du parc du Ritouret. L’ensemble de ces structures a été imaginé par des artisans chinois de la ville de Zigong, dans la province du Sichuan, où a germé l’idée de ce festival unique et onirique.

45 tableaux sont présentés. Vous pouvez y découvrir le jardin de Daguanyuan et son immense temple, admirer des dinosaures animés, traverser la forêt des pandas, contempler des scènes de vie chinoises et vous émerveiller devant des reproductions des monuments historiques du pays.

Chaque soir, les artistes de l’Opéra du Sichuan proposent des performances où ils peuvent changer jusqu’à 30 fois de visages, dans les allées du site.

Infos pratiques

Du 1er décembre au 1er février

Tous les soirs de 18h à 23h

Billetterie ici.

Un spectacle humoristique au café-théâtre le 57 de Toulouse

Si vous cherchez une pièce de théâtre drôle et déjantée, “Welcome chez les Brooks” est faite pour vous. Le duo comique Ze Twomenchauds se produit ce week-end au café-théâtre le 57 de Toulouse. Dans un décor rappelant le salon d’un pavillon californien, les deux comédiens interprètent tour à tour : un mari bafoué et chômeur, une épouse vénale et infidèle, un fils recherché par la police, une fille pom-pom girl accro aux réseaux sociaux, un sans domicile fixe, un duo de policiers plus futés qu’il ne paraît au premier abord, un couple de voisins et, même, le chien de la famille.

Infos pratiques

57 boulevard des Minimes, Toulouse

Vendredi 28, samedi 29 janvier et samedi 12 février

Festival du film LGBTQI+ à Toulouse

Premier week-end de la 15ème édition du festival de films LGBTQI+, “Des images aux mots” à Toulouse. Un show de drag queen est organisé pour la soirée d’ouverture au cinéma Gaumont Wilson. Il sera suivi de la projection du film “My darling” de Philipp Connell, qui raconte le voyage d’une drag queen tiraillée entre son avenir précaire en tant qu’artiste queer et le souvenir de la vie confortable qu’elle a connue.

Durant le week-end, différentes salles obscures de la ville diffuseront aussi le documentaire de Mathilde Capone “La fabrique du consentement : regards lesboqueer”, le long métrage poignant “Cicada” de Matthew Fifer et Kieran Mulcare, le film romantique “Seule le joie” d’Henrika Kull, puis les documentaires immersifs “Au coeur du bois” (de Boulogne) réalisé par Claus Drexel et “Bare” d’Aleksandr M. Vinogradov, qui suit la création d’un spectacle de danse nu.

En parallèle des projections, une exposition intitulée “Les mots ont un sens” est présentée à l’Espace diversités laïcité de Toulouse.

Infos pratiques

Du 28 janvier au 6 février

Programme ici.