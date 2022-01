Le TFC écope d’un retrait de point avec sursis suite aux propos racistes d’un supporter

Suite aux insultes racistes proférées par un supporter toulousain à l’encontre du gardien de Rodez il y a un mois, la commission de discipline de la Ligue de Football professionnelle (LFP) a retiré un point, avec sursis, au TFC. Une décision que le club juge « disproportionnée et injuste ».

Après avoir placé le dossier en instruction, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnelle (LFP) a décidé de retirer un point, avec sursis, au TFC. En cause ? Des insultes racistes d’un supporter toulousain à l’encontre du gardien de Rodez Lionel Mpasi, lors du derby occitan de Ligue 2 qui s’est déroulé le 13 décembre dernier.

Le TFC s’est excusé auprès du gardien

En conférence de presse, à la fin du match en question, le président du TFC Damien Comolli a déclaré être « écœuré ». « Ce sont des propos abjects. C’est le genre de chose qui me donne envie de vomir », a-t-il ajouté, avant d’affirmer qu’il s’était excusé au nom du club auprès de Lionel Mpasi, ainsi que de Pierre-Olivier Murat, président du club ruthénois.

Le TFC avait également publié un communiqué le lendemain de la rencontre pour « condamner fermement ces agissements et toute forme de discrimination », avant de promettre que le club engagerait « toutes les procédures légales nécessaires » à l’encontre du supporter mis en cause.

Un retrait de point « injuste et disproportionné » selon le TFC

Le club publie aujourd’hui un nouveau communiqué et indique prendre « acte de la décision » d’être sanctionné d’un retrait de point au classement. Toutefois, le TFC « ayant fait preuve d’une rigueur et d’une exemplarité sans faille tout au long de l’enquête, déplore la décision rendue ce jour par la commission de discipline de la LFP qui apparaît disproportionnée et injuste, et qui voit un acte isolé pénaliser toute une communauté ». Le club ajoute qu’il « se réserve le droit de faire appel ».