Toulouse : la ligne A du métro est partiellement fermée jusqu’à demain

Depuis hier matin, la ligne A du métro de Toulouse est partiellement interrompue entre les stations Jolimont et Balma-Gramont. Sur ce tronçon, le trafic ne sera pas rétabli avant demain.

Ce lundi 20 septembre, à 5h15, les agents de Tisséo ont effectué, comme tous les matins avant l’ouverture du métro, une reconnaissance des voies. Ils ont constaté une défaillance d’origine électrique, en l’occurrence le dysfonctionnement d’un bloc isolant, sur la voie à proximité de la station Roseraie. “Cela a impacté le rail de guidage de la voie. Par principe de précaution, le service a donc été interrompu sur la ligne A, sur le tronçon Jolimont – Balma-Gramont”, indiquait hier soir l’opérateur des transports publics toulousains.

48 heures d’intervention des techniciens

Avant de relancer la ligne dans son intégralité, la panne nécessite une intervention d’ampleur de la part des techniciens : “48 heures sont nécessaires au découpage du rail, à son remplacement, au soudage et enfin à la vérification sécuritaire”. La remise en service devrait ainsi s’effectuer ce mercredi 22 septembre, selon Tisséo, qui ne donne pas davantage de précision horaire.

Des navettes de substitution

Un bus de substitution est mis en place afin de permettre aux voyageurs de se déplacer le long des 3 stations impactées : Balma-Gramont, Argoulets et Jolimont. Le service de la ligne A fonctionnant normalement entre Basso Cambo et Jolimont. “Les équipes travaillent à remettre en service l’intégralité de la ligne A en toute sécurité, le plus rapidement possible. Tisséo Voyageurs regrette les désagréments occasionnés par cette interruption de service”, conclut l’opérateur dans un communiqué de presse.

