Toulouse. 6 millions d’aides de l’État pour deux lignes de bus Tisséo et la station Basso Cambo

Trois projets de transports collectifs portés par Tisséo, deux lignes de bus et un pôle d’échange métropolitain à Basso Cambo, ont été sélectionnés pour bénéficier d’une aide de 6 millions d’euros de l’État.

Tisséo recevra un solide coup de pouce de l’État pour mettre en œuvre trois de ses projets à Toulouse. En effet, Jean-Baptiste Djebarri, le ministre délégué en charge des transports vient de dévoiler, ce mercredi 6 octobre, les lauréats du quatrième appel à projet pour des transports en site propre. Et trois projets de l’organisme en charge des transports collectifs à Toulouse et dans la métropole ont été retenus : deux lignes de bus et un terminal métropolitain.

Au total, Tisséo devrait ainsi recevoir une enveloppe avoisinant les 5,6 millions d’euros. « C’est une très bonne nouvelle pour l’agglomération toulousaine, une annonce qui intervient après une période sanitaire qui a fortement impacté la fréquentation des transports collectifs. Elle vient conforter nos efforts dans le développement des projets de déplacement de proximité », s’est immédiatement félicité Jean-Michel Lattes, le président de Tisséo Collectivités.

Deux lignes de bus et un pôle d’échange métropolitain

Ce sont donc deux lignes de bus structurantes et l’aménagement d’un pôle d’échanges métropolitains à Basso Cambo qui ont convaincu le gouvernement de mettre la main au porte-monnaie. La ligne Linéo 12 qui reliera les quartier de Borderouge et Rangueil recevra une enveloppe de 1,59 millions d’euros, soit 17 % du coût du projet ; quand la ligne express Muret – Toulouse Basso-Cambo sera soutenue à hauteur de 2,13 millions d’euors (16 % du coût total de la ligne). Enfin, l’Etat participera à hauteur de 14 %, soit 1,87 millions d’euros, dans les travaux d’aménagement d’un pôle métropolitain à Basso Cambo.

« Ces trois projets faciliteront les besoins de déplacements de plus en plus importants des habitants de la Métropole en renforçant les connexions avec l’offre de transport existante. » a ajouté Jean-Michel Lattes qui rappelle que l’Etat participe aussi à hauteur de 200 millions dans le financement de la troisième ligne de métro.

(Source : communiqué de presse)