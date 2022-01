Quatre idées de sorties à Toulouse pour animer votre week-end

Festival de danse, Nuit de la lecture, Toulouse by Harry Potter ou Molière au féminin… Voici quatre idées de sorties pour donner un tour culturel et amusant à votre week-end.

Une visite de Toulouse sur le thème d’Harry Potter ce week-end

Quand la pop culture s’empare de Toulouse. Pour célébrer les vingt ans d’Harry Potter, et à l’occasion de la sortie de l’émission sur la réunion du casting, l’agence de tourisme Paysdoc.com vous propose une nouvelle visite guidée sur le thème de la célèbre saga, mais aussi de toutes celles qui ont marqué ces dernières années : Game of Thrones, Le Seigneur des anneaux… Elle porte le nom d’”Échos de Fantasy”.

Pourquoi Robb Stark tenait-il tant à s’allier aux Frey des Jumeaux ? Les femmes guerrières ont-elles vraiment existé ? Quelles forces symboliques se cachent sous les couleurs des maisons de Poudlard ? Vous pourrez décoder les mystères de vos séries préférées tout en vous plongeant dans l’histoire de la ville rose.

Cette visite prend pour point de départ les éléments incontournables de ces grandes sagas d’héroïc fantasy afin de vous faire découvrir, ou redécouvrir Toulouse.

Infos pratiques

Samedi 22 janvier de 15h00 à 17h00. Réservation ici.

Molière au féminin au théâtre du Pavé de Toulouse

Le comédien et metteur en scène Francis Azéma, aussi directeur du Théâtre du Pavé à Toulouse, présente sa nouvelle création, intitulée “La Misanthrope”. Une pièce évidemment inspirée de la comédie de Molière, mais qui se jouera cette fois-ci au féminin, comme l’article le souligne.

Dans le théâtre, les grands rôles ont longtemps été réservés aux hommes. « Les grands rôles féminins sont même souvent joués par des hommes », ajoute le metteur en scène. Une coutume qu’il souhaite la renverser.

Dans La Misanthrope, Francis Azéma bouscule les codes et donne la possibilité aux comédiennes de s’emparer des grands textes réservés aux hommes, « et, tant qu’à faire, à des hommes de s’emparer des rôles écrits pour des femmes ». Car pour lui, le genre importe peu. L’âge, aussi. Seule l’intrigue doit rester fidèle à l’œuvre originale.

Qui jouera Alceste ? Qui jouera Célimène ? À vous de le découvrir.

Infos pratiques

Théâtre du Pavé, 34 rue Maran, Toulouse

Réservation ici.

Ce week-end, une Nuit de la lecture est organisée à Toulouse

La Bibliothèque de Toulouse organise ce week-end une nouvelle Nuit de la lecture dans les médiathèques José Cabanis et Empalot. Durant toute la soirée, les lectures, les jeux, les ateliers créatifs, musicaux, les animations et les tours de magie s’enchaîneront pour faire vivre un moment magique aux enfants, comme aux parents.

Dans l’espace des tout-petits de la médiathèque Empalot, par exemple, un escape game sur le thème de la Reine des neiges sera proposé aux enfants à partir de trois ans, pendant que des lectures théâtralisées auront lieu dans la salle d’animation. Pour terminer la soirée en beauté, la compagnie Culture en mouvement offrira un spectacle de voltige haut en couleur sur le parvis de l’établissement.

La magie s’emparera également de la médiathèque José Cabanis où La compagnie Culture en mouvement proposera des déambulations et des prestations magiques pendant toute la durée de l’événement. Un escape game Harry Potter sera organisé dans le Pôle jeunesse, pendant que d’autres visiteurs feront disparaître leurs proches sous une cape d’invisibilité et que des baguettes magiques seront confectionnées dans le Pôle actualité.

Infos pratiques

Samedi 22 janvier de 18h00 à 22h00

Médiathèque Empalot et médiathèque José Cabanis

Programme ici.

Ouverture du festival de danse Ici&là ce week-end à Toulouse

Ce week-end marquera l’ouverture du festival de danse Ici&là. Il est organisé dans plusieurs lieux emblématiques de Toulouse durant les trois semaines à venir. La riche programmation débutera avec le nouveau spectacle de la chorégraphe américaine Meg Stuart. Intitulé “Cascade”, interprété par la compagnie Damaged Goods.

Au cœur d’un décor évolutif imaginé par le scénographe Philippe Quesne et éclairé par de nombreuses lumières colorées en mouvement, sept danseurs tentent de s’adapter à chaque nouveau monde, d’éviter les obstacles, de rester unis et de ne pas se laisser entraîner par leurs émotions.

Sur un plateau à l’allure futuriste, les artistes courent, sautent, chutent, rampent et dansent sur la musique du compositeur Brendan Dougherty. Leurs corps perdent leurs repères. Mais ils se lancent constamment dans une nouvelle aventure, à la recherche d’un passage secret, d’une future aire de jeux ou d’un refuge. L’œuvre représente « une chute libre et salutaire » selon sa créatrice, « à travers le chaos d’un temps que plus rien ne tient ensemble ».

Infos pratiques

Samedi 22 janvier au Théâtre Garonne

Réservation ici.