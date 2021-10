Covid-19 : 62 classes fermées dans l’académie de Toulouse

L’académie de Toulouse fait état de 62 classes fermées en raison de contaminations à la covid-19 en ce début du mois d’octobre. Le virus continue donc de circuler, à l’heure où la fin de l’obligation du port du masque a sonné dans les écoles de certains départements.

À seulement quelques jours de la levée de l’obligation du port du masque dans le Tarn-et-Garonne, la Lozère, le Tarn, le Lot et l’Aveyron, l’académie de Toulouse fait encore état de 62 classes fermées en raison de contaminations au covid-19.

Légère baisse de la circulation du virus

Le bilan s’améliore depuis la semaine dernière, où 79 classes avaient dû être fermées pour les mêmes raisons, mais le virus continue tout de même de circuler. Sur les sept derniers jours, 248 cas positifs ont été détectés chez les élèves et 14 dans le personnel de l’académie de Toulouse. Ceci représente 0,04 % des élèves et 0,02 % du personnel.

Au total, 8 224 tests ont été réalisés depuis lundi dans les établissements. Pour ce qui est de la vaccination des élèves de 12 ans et plus, 367 établissements ont proposé un accompagnement dans le parcours vaccinal sur les 506 collèges et lycées de l’académie.

La Haute-Garonne touchée

Le département de la Haute-Garonne fait partie des plus touchés par les contaminations puisqu’un établissement scolaire entier a dû être fermé cette semaine, ainsi que 16 classes. Il est suivi de l’Ariège et du Tarn (neuf classes fermées) et du Tarn-et-Garonne (huit). Dans ce dernier département, une école aussi a fermé ses portes.

Dans les autres départements : le Gers fait état de six classes fermées, les Hautes-Pyrénées et l’Aveyron de cinq classes fermées, puis le Lot de quatre classes fermées. Par ailleurs, aucun collège ou lycée n’a été impacté par l’épidémie de Covid-19 dans l’académie de Toulouse cette semaine.