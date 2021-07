Pass sanitaire : ce qui change à Toulouse ce mercredi

À partir de ce mercredi 21 juillet, le pass sanitaire rentre en vigueur dans les lieux de culture et de loisirs accueillant au moins 50 personnes.

Les annonces d’Emmanuel Macron, le 12 juillet dernier, sur la généralisation du pass sanitaire ont soulevé de violentes critiques mais aussi de nombreuses questions. Cela entraîne de nouvelles restrictions sanitaires pour les personnes non-vaccinées contre la Covid-19.

Qu’est-ce que le pass sanitaire ?

Le pass sanitaire consiste à présenter une preuve de non contamination à la Covid-19 en format numérique ou papier. Trois possibilités pour l’obtenir existent : être vacciné complètement, présenter un test négatif de moins de 48 h (72h pour le contrôle sanitaire aux frontières) ou, pour les personnes ayant été contaminées, un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement et datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Dans le cas d’une vaccination complète, le délai pour obtenir le pass sanitaire après la deuxième injection a été ramené de deux semaines à une semaine.

Le pass sanitaire désormais obligatoire

Où et quand le pass sanitaire sera désormais obligatoire ? Jusque là réservée aux lieux rassemblant plus de 1000 personnes, l’obligation de présentation d’un pass sanitaire va être considérablement élargie en deux temps :

–À partir du 21 juillet, il rentre en vigueur dans les lieux de culture et de loisirs accueillant au moins 50 personnes (théâtres, cinémas, musées, salles de concert, salles de sport, piscines, festivals, stades, parcs d’attractions…).

–Au mois d’août, le pass sanitaire sera également nécessaire pour accéder aux restaurants, cafés, bars, centres commerciaux, mais aussi trains de longue distance et avions, cars de longs trajets, maisons de retraite et hôpitaux, après la promulgation d’une loi devant être votée au Parlement.

Une exception pour les lieux de culte

Si le flou persiste concernant l’obligation du pass sanitaire dans les centres commerciaux, en revanche les lieux de culte bénéficient d’une exception en raison de l’inscription de la liberté de culte dans la constitution (même en cas de rassemblement de plus de 50 personnes). Le gouvernement a en effet indiqué que “les lieux de culte bénéficiant d’une protection constitutionnelle, ils ne sont pas concernés par le pass sanitaire.”

Jusqu’à quand ?

Le pass sanitaire est exigé pour les enfants à compter de 11 ans. Selon les autorités, son utilisation est “aujourd’hui autorisée au plan juridique jusqu’au 30 septembre 2021 par la loi de gestion de la sortie de crise sanitaire”.

Les exploitant de lieux, établissements, service de transport et les responsables d’un événement qui n’effectueront pas de contrôle “est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende”.

Plusieurs mouvements et collectifs citoyens dont Toulouse en lutte, Resistancetolosa ou les Gilets jaunes appellent à manifester ce mercredi 21 juillet à Toulouse, contre le Pass sanitaire (ainsi que les réformes du chômage et de la retraite). Ils dénoncent une mesure sanitaire qu’ils jugent discriminante et attentatoire aux libertés individuelles.