Le CHU de Toulouse redevient le meilleur hôpital de France au classement du Point

Au classement annuel des meilleurs hôpitaux de France du magazine Le Point, le CHU de Toulouse reprend la première place du podium. Tandis que Pasteur et Croix-du Sud figurent parmi les cinq meilleures cliniques.

Après deux années à la troisième place, le CHU de Toulouse retrouve la tête du classement des meilleurs hôpitaux de France, publié chaque année par le magazine Le Point. C’est la douzième fois en 25 ans que les équipes toulousaines sont ainsi distinguées. En 2021, les CHU de Bordeaux et Lille occupent les deux autres marches du podium.

Le CHU de #Toulouse premier du #PalmarèsHC 2021 !

Félicitations & merci à toutes les équipes du CHU 👏 et bravo @CHUBordeaux @CHU_Lille 😀 RDV demain pour plus de précisions !! https://t.co/uPKOgUIZZG — CHU de Toulouse (@CHUdeToulouse) September 22, 2021

Les cliniques privées de Toulouse sont aussi parmi les meilleures

L’excellence médicale de Toulouse se confirme dans le secteur privé. La clinique Croix du Sud, de Quint-Fonsegrives, est ainsi quatrième au classement du Point, la clinique Pasteur est cinquième, celle de l’Union quinzième et celle des Cèdres, à Cornebarrieu, 22ème. La clinique Rive Gauche, quant à elle, passe de la 45ème à la 23ème position.

Pour établir ces classements, le magazine Le Point a enquêté auprès de 1 400 CHU et cliniques. Un échantillon « qui n’a jamais été plus étoffé ».