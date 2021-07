Une nouvelle certification pour le CHU de Toulouse

Après plusieurs années de démarche, la qualité du Centre d’Investigation Clinique de Toulouse est reconnue. L’institution est désormais ISO 9001. Voici ce que va changer cette certification.

À l’hôpital Pierre-Paul Riquet, le Centre d’Investigation Clinique de Toulouse est un partenariat entre L’Université Paul Sabatier et le CHU de Toulouse. Ce centre, qui est dédié à la recherche clinique vient d’être certifié ISO 9001. Une certification pour la Gestion des études de la phase d’initiation à la phase de clôture des protocoles académiques et industriels du module plurithématique adulte.

À Toulouse, il y a 4 thématiques différentes au Centre d’Investigation Clinique. La neuroscience, le cardiométabolisme, la pédiatrie et la pharmaco-épidémiologie. Ces centres d’investigation clinique permettent aux chercheurs de bénéficier de ressources nécessaires pour transférer au profit des malades les résultats de la recherche.

Avec ces nouveaux engagements, le CIC de Toulouse consolide son savoir-faire en :

– Optimisant son organisation afin d’améliorer la qualité des données, dans le respect des exigences règlementaires et le maintien de la sécurité des participants.

– Honorant ses engagements envers les promoteurs, les investigateurs, les chercheurs et la communauté scientifiques. Et ceux par un soutien d’une équipe professionnelle et formée pour mettre en œuvre des projets complexes.