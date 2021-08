Albi : voici les travaux qui se poursuivent en septembre

Plusieurs travaux risquent encore de perturber le quotidien en septembre à Albi. Voici la liste des chantiers qui démarrent ou se poursuivent en ville.

Voirie, assainissement, déplacements doux, haut débit…Plusieurs travaux démarrés durant l’été à Albi et dans la communauté d’agglomération se poursuivent en septembre. Découvrez tout ce qu’il faut savoir pour éviter les perturbations en cette rentrée dans la cité épiscopale.

Place du Calvaire

Poursuite des travaux d’aménagement de la place. Durant ce chantier l’accès piétons et vélos est maintenu sur le pont de la République le long du parapet.

Rue du Roc

–Entre la rue Fernandez et la route de Fauch : poursuite des travaux de requalification de la rue, d’effacement des réseaux électriques et de création d’un nouveau réseau d’éclairage

public. L’accès pour les riverains est maintenu. L’accès à l’hôtel des finances publiques se fait uniquement à partir de la rue Fernandez.

Place Fernand Pelloutier

Travaux de renouvellement de la chaussée autour de la place dans la zone des travaux de renouvellement des réseaux. Durant ces travaux la circulation sera déviée et l’accès pour les riverains maintenu.

Avenue Frédéric Mistral

–Entre la rue Charcot et la rue Paul Claudel : travaux de renforcement de la chaussée.

Durant ces travaux la circulation sur cette artère importante d’Albi est déviée et l’accès pour les riverains maintenu en septembre.

–Entre la rue Paul Claudel et la rue des Pavillons : fin des travaux de renforcement de la chaussée. Durant ces travaux la circulation est déviée, l’accès à la place du 19 mars est maintenu.

Rue Angély Cavaillé

Poursuite des travaux de renouvellement des réseaux et branchements d’eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales. Durant les travaux l’accès pour les riverains est maintenu, des déviations sont mises en place, le stationnement est interdit au droit

du chantier.

Rue Lamothe

–Côté ferme de Pratgraussals

Poursuite des travaux de confortement d’un mur de soutènement. Durant ces travaux l’accès aux riverains est maintenu et le stationnement est interdit au droit du chantier.

–Section comprise entre la voie ferrée et la rue René Cassin : Poursuite des travaux de renouvellement de la conduite d’eaux usées et d’eau potable. Durant ces travaux, la rue est fermée à la circulation, l’accès pour les riverains est maintenu, le stationnement est interdit au droit du chantier.

Rue Gaston Bouteiller

–Section comprise entre le petit chemin de Broucouniès et l’avenue Albert Thomas : poursuite des travaux d’extension du réseau d’eaux usées et renouvellement du réseau d’eau potable. Durant ces travaux la circulation est déviée, les accès riverains sont maintenus le stationnement est interdit au droit du chantier.

Rue André Imbert

Travaux de renouvellement des revêtements des trottoirs et de la chaussée. Durant ces travaux la circulation est déviée, l’accès aux riverains est maintenu.

Passage de la Marinié

Poursuite des travaux d’extension des réseaux d’eau pluviales et du réseau des eaux usées.

Changement de la conduite et des branchements de l’eau potable. Durant ces travaux la rue est fermée à la circulation, les accès riverains sont maintenus et le stationnement est interdit au droit du chantier.

Route de Teillet

–Au niveau du giratoire de l’École des Mines : travaux de renouvellement des mâts d’éclairage. Durant ces travaux la circulation sera maintenue en chaussée

rétrécie.

(Source : communiqué de presse)