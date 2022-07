Tarn. Quarante jours de travaux sur la RD 612 durant l’été

Une portion de la RD 612, dans le Tarn, sera en travaux durant quarante jours à partir du 11 juillet. La circulation sera interrompue.

L’été est synonyme de travaux. Une portion de la RD 612, dans le Tarn, sera en travaux pendant une période de quarante jours à partir du 11 juillet. Il s’agit de la section située entre le giratoire avec la RD71 et le carrefour avec la RD121 sur la commune de Puygouzon.

La circulation sera donc totalement interrompue. Des déviations seront mises en place. Les véhicules légers et les poids lourds pourront passer par la RD 71 entre Albi et Castres.

Les travaux réalisés visent notamment à reprendre la totalité de la chaussée. Ils consistent aussi à refaire la signalisation au sol et poser des glissières sur le tronçon allant du giratoire de Garban (accès à Puygouzon) au carrefour RD 121 (route de Labastide-Dénat), selon le conseil départemental tarnais. Les quarante jours serviront aussi à l’aménagement d’un carrefour et d’arrêt de bus.

30 millions d’euros pour aménager la RD 612 dans le Tarn

Le montant des travaux est estimé à quatre millions d’euros. Depuis 2018, 30 millions d’euros ont déjà été investis pour aménager 31 kilomètres de cet axe.

« Depuis 2018, les travaux sur la RD 612 ont consisté à la création de 4 nouveaux créneaux de dépassement, la réfection des chaussées, la sécurisation des accès et des carrefours, la remise aux normes des équipements, la création de routes latérales pour les riverains, d’aires de co-voiturage et multimodales et 11 arrêts de transports collectifs ont fait l’objet de traitement », rappellent la collectivité.

Le président du conseil départemental du Tarn, Christophe Ramond, estime qu’ « avec la réalisation prochaine de l’autoroute A69, nous disposerons d’un triangle routier Toulouse-Albi-Castres-Mazamet qui permettra le désenclavement et le décloisonnement de notre territoire ».