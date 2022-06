Une navette et du stationnement gratuit au centre-ville d’Albi

La municipalité d’Albi annonce la mise en place d’un service de navettes gratuites dans le centre historique et des changements en matière de stationnement.

La municipalité d’Albi annonce un service de navettes gratuites dans le centre historique et des changements en matière de stationnement. CC BY 2.0 Frederic Bisson

La Ville d’Albi développe son offre de transports en commun en mettant en place deux navettes gratuites dans le centre-ville à partir du 4 juillet. « Ces navettes relieront le cœur de ville aux parkings péricentraux et à la gare SNCF en complément des lignes de bus. Elles contribueront à l’attractivité commerciale et touristique, et renforceront l’image de la ville en proposant des véhicules adaptés, décarbonés et silencieux », annonce la municipalité. Ces deux navettes électriques auront une capacité de vingt places. Elles seront accessibles aux personnes à mobilité réduite et fonctionneront du lundi au samedi avec une fréquence de passage de quinze minutes.

Par ailleurs, la municipalité d’Albi apporte des changements dans les règles de stationnement dans le centre-ville. L’idée est de « pérenniser la gratuité du stationnement le samedi, faciliter l’accès au centre-ville pour des “courses” de courte durée, ou encore réduire la présence de “voitures ventouses” à proximité des secteurs payants ».

Elle annonce trente minutes gratuites une fois par jour et par véhicule. Aussi, la municipale pérennise la gratuité du stationnement le samedi (seul le parking du jardin National et celui du monument aux morts seront payants).

Il y a également des changements concernant le tarif du stationnement. Il passera de 1 euro/heure à 1,50 euro par heure en zone courte durée (maximum 2 heures). Les tarifs des zones longue durée (maximum 4 h) restent inchangés : 1 heure = 1 euro, 4 heures = 3,50 euros,