Tri sélectif : le Tarn-et-Garonne fait mieux que la Haute-Garonne

L’entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers Citeo dévoile, dans son bilan 2020, que le Tarn-et-Garonne est un bon élève en matière de tri des déchets. Contrairement à la Haute-Garonne, dernier de la classe.

Dans son dernier bilan, l’entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers Citeo montre que chaque habitant du Tarn-et-Garonne a trié en moyenne 75,7 kilogrammes de déchets en 2020 (les chiffres de 2021 n’étant pas encore disponibles). C’est plus que la moyenne régionale, établie à 70,8 kilogrammes. Ainsi que la moyenne nationale, de 69,8 kilogrammes par habitant.

En moyenne, les Tarn-et-Garonnais ont chacun permis de recycler 32,7 kilogrammes de verre, 25,6 kilogrammes d’emballages en carton, acier, aluminium et plastique, et 17,5 kilogrammes de papier.

La Haute-Garonne dernière de la classe dans le tri des déchets

Un bilan plutôt positif, contrairement à celui de la Haute-Garonne. Dans ce département, les habitants ont en moyenne chacun trié 58,8 kilogrammes de déchets en 2020. Soit 11 kilogrammes de moins que la moyenne des Français. Toutefois, les Haut-Garonnais marquent un point en matière de recyclage du verre. Celui-ci a augmenté de 7 % durant cette même année. « Cette hausse s’explique notamment par le report du verre issu du secteur CHR (cafés hôtels restaurants) sur la consommation domestique pendant les phases de confinement », tient à préciser Citeo.

Une année de crise qui a bousculé les habitudes de consommation

Les gestes de tri des habitants d’Occitanie ont globalement permis de recycler 329 000 tonnes d’emballages ménagers et 109 000 tonnes de papier sur l’année 2020. Ces chiffres ont progressé de 3 % par rapport à 2019.

Dans le détail, le papier a reculé de 7 % par rapport à l’année précédente. Non pas parce que les habitants l’ont moins trié, mais surtout parce qu’ils en ont moins consommé lors des périodes de confinement et de télétravail. À cela s’ajoute l’arrêt de la diffusion de publicités de mars à mai 2020. De plus, ce recul suit tout simplement « les tendances nationales de baisse de consommation du papier », ajoute Citeo.

Simplification des gestes de tri des déchets

Cette hausse du recyclage peut également être expliquée par la simplification du geste de tri. Depuis une dizaine d’années, les bacs de tri s’ouvrent progressivement à tous les plastiques, ce qui permet de recycler davantage d’emballages ménagers. En Occitanie, sept départements ont simplifié les gestes de tri en 2020 : l’Aude, le Gers, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales et le Tarn-et-Garonne. À ceux là se sont ajoutés l’Aveyron et l’Ariège en 2021.