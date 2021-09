Tarn-et-Garonne : Montauban, collectivité engagée dans la transition écologique

La ville de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne vient de déposer un dossier de candidature pour obtenir le deuxième niveau du label européen Cit’ergie qui récompense les collectivités volontaristes dans leur politique environnementale climat-air-énergie.

La ville de Montauban et le Grand Montauban souhaitent réaffirmer leurs engagements environnementaux grâce à l’obtention du deuxième niveau de labellisation Cit’ergie 2020-2024. Un dossier de candidature vient d’être déposé. Le premier niveau a été obtenu par la Ville en 2018. L’objectif est aujourd’hui d’écrire le « plan d’action, au regard des nouveaux enjeux post-Covid », affirme la collectivité.

La poursuite des actions à travers une nouvelle feuille de route permettra de bénéficier d’une aide financière de l’ADEME (agence de la transition écologique, ndlr) d’un montant de 350 000 euros par l’intermédiaire de la signature d’un Contrat d’Objectif Territorial.

Engagé depuis plus de 10 ans

La Ville de Montauban et le Grand Montauban sont engagés depuis plus de 10 ans dans une politique de développement durable. Un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) a été défini dès 2008 sur l’ensemble des communes de l’agglomération. En 2019, il a évolué en Plan Climat-Air-Énergie Territorial. Il définit des objectifs pour 2050 :

Réduire de 43 % des consommations énergétiques

Réduire de 41 % des émissions de gaz à effet de serre

Multiplier par sept la production d’énergies renouvelables sur le territoire.

Aujourd’hui, plusieurs bâtiments publics et une partie de l’éclairage des villes sont certifiés ISO 50001. Cette norme limite les émissions de gaz à effet de serre et de polluants liés à la combustion d’énergie. L’Hôtel de ville de Montauban a bénéficié d’une rénovation énergétique.

Réduction des déchets

En parallèle, la collectivité et le Syndicat de traitement des déchets (SIRTOMAD) mènent depuis 2010 un programme local de valorisation et de réduction des déchets intitulé “0 déchets 0 gaspillage”. « Une nouvelle politique impliquant l’ensemble des acteurs du territoire et portant sur l’économie circulaire sera formalisée fin 2021 », poursuit la Ville. Le Grand Montauban fait aussi partie des cinq collectivités françaises à avoir été retenues par l’ADEME pour mettre en œuvre un contrat global de performance de la collecte des déchets.