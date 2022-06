Santé. Le Centre hospitalier de Montauban se mobilise aussi

En ce mardi 7 juin, le personnel du Centre hospitalier de Montauban se mobilise aussi pour réclamer des hausses de salaires et davantage de moyens et d’effectifs.

Le ras-le-bol. À quelques jours du premier tour des élections législatives, neuf syndicats organisent une journée de mobilisation du secteur hospitalier dans une cinquantaine de villes, dont Toulouse, ce mardi 7 juin, sans attendre les résultats de la “mission flash” demandée par Emmanuel Macron. Ils réclament notamment des hausses de salaires et d’effectifs.

En Tarn-et-Garonne, le personnel du Centre hospitalier de Montauban se mobilise également. « Le secteur sanitaire, social et médico-social voit une dégradation sans précédent des conditions de travail et une réduction drastique de l’accès aux soins dans les hôpitaux », dénonce la CGT dans un tract partagé sur les réseaux sociaux. « Jamais autant de lits d’hospitalisation n’ont été rendus indisponibles par manque de personnel ».

L’hôpital de Montauban se mobilise pour plus de moyens

Le syndicat énumère plusieurs problématiques : « taux d’encadrement largement insuffisant, mauvaise couverture des besoins, planning de travail éreintant, cumul d’heures, fuite de personnels, fermetures de lits… ». Avant de lancer : « Il est largement temps de débloquer les crédits permettant les embauches dont la population à besoins. »

Dans ce même tract, la CGT estime que « les politiques salariales menées depuis plusieurs années dans la fonction publique et dans le secteur privé impactent gravement le niveau de vie des salariés et des retraités dont la pension dépend du salaire. La reconnaissance du travail, des qualifications et l’attractivité de nos métiers régressent. » Le syndicat propose un salaire minimum de 2 000 euros pour le personnel non diplômé, et de 4 600 euros pour les salariés possédant un niveau bac+8.