Tarn-et-Garonne. Le surendettement toujours inférieur à l’avant-Covid-19

Durant l’année 2022, près de 440 dossiers de surendettements ont été déposés en Tarn-et-Garonne. C’est légèrement plus qu’en 2021. CC pixabay

Quatre-cent-trente-huit dossiers de surendettement ont été déposés dans le Tarn-et-Garonne en 2022, annonce la préfecture du département mercredi 15 février. Parmi eux, 56% ont été déposés par des personnes ayant eu recours à la procédure de surendettement pour la première fois.

Cela représente une progression de 2,1% par rapport à l’année précédente, 2021. Mais c’est toujours inférieur de 20,3% par rapport à 2019, c’est-à-dire avant l’éclatement de la crise sanitaire durant l’année 2020. « Dans le département du Tarn-et-Garonne, comme dans le reste de la France, la crise sanitaire n’a pas donné lieu à une reprise du surendettement des ménages », fait remarquer la préfecture.

Plus de 25 000 euros de dettes

En excluant l’immobilier, l’endettement moyen à la consommation des ménages s’établit à 25 504 euros contre 21 188 euros dans la région et 22 012 euros en France en 2022.

La préfecture et la Banque de France indiquent que 63.6% des procédures de surendettement ont donné lieu à un réaménagement des dettes, y compris avec effacement partiel (contre 54.4% dans la région et 58.3% en France). Le reste, 36.4% des procédures de surendettement ont donné lieu à un effacement total des dettes dans le département (contre 44.9% dans la région et 41.3 % en France).

Le profil du surendettement en Tarn-et-Garonne

Il est possible d’établir les grandes lignes du profil des personnes surendettées en Tarn-et-Garonne. « Ce sont principalement des célibataires, des divorcés ou séparés qui se retrouvent en situation de surendettement. La part des femmes en situation de surendettement est de 53.6%. La tranche d’âge est de 35-54 ans et la part des locataires ou hébergés gratuitement est de 89.7%. La part des employés et des personnes sans activité professionnelle est prépondérante dans le Tarn-et-Garonne. »