Sécheresse. Prolongation des restrictions d’eau en Tarn-et-Garonne

Au regard des conditions météorologiques, la préfecture du Tarn-et-Garonne annonce le maintien des restrictions d’eau jusqu’au 30 novembre. Photo d’illustration. (CC BY-NC-ND Guillaume Coqueblin / Flickr)

Malgré quelques averses, la sécheresse qui a frappé le pays durant l’été n’est pas terminée. C’est pourquoi, la préfecture du Tarn-et-Garonne annonce la prolongation des « restrictions déjà prises, à la fois sur l’eau potable et également sur les prélèvements à partir du milieu naturel » jusqu’au 30 novembre. Deux arrêtés ont été pris pour cela.

À titre d’exemple, il est interdit d’utiliser l’eau du réseau de distribution d’eau potable du Tarn-et-Garonne pour :

– le lavage des véhicules hors des stations professionnelles équipées d’économiseurs d’eau, sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire ;

– le remplissage des piscines (y compris hors-sol), spas, et assimilés, quel que soit leur volume d’eau, à usage familial ;

– l’arrosage des pelouses, espaces verts, publics et privés, jardins d’agrément, espaces sportifs de toute nature à l’exception de l’arrosage nécessaire pour le réensemencement des pelouses des espaces sportifs ;

– l’arrosage des jardins potagers entre 8 heures et 20 heures ;

La situation de l’eau encore préoccupante en Tarn-et-Garonne

« La situation reste très préoccupante : les nappes sont très basses et les volumes d’eau destinés au soutien d’étiage sont consommés à près de 90%. Les prévisions météorologiques ne prévoient toujours pas de précipitations conséquentes au cours de la première quinzaine de novembre en Tarn-et-Garonne », annonce la préfecture.

« Il est donc indispensable de maintenir les niveaux de restriction actuels sur l’ensemble du département, que ce soit pour l’eau issue du milieu naturel ou pour l’eau à usage d’eau potable », poursuit la préfecture.

Elle précise qu’ en raison « des difficultés subies par les éleveurs et du fort déficit fourrager lié à la sécheresse, une dérogation permettant l’irrigation des semis de prairies (graminées et/ou légumineuses) est accordée ».