Le Français Arnaud Démare remporte la 1ère étape de la Route d’Occitanie

Le Français Arnaud Démare s’est illustré dès la première étape de la Route d’Occitanie qu’il a remportée ce jeudi 16 juin.

Crédit photo : CC 0 pixnio

C’est un des favoris. Deux semaines après la fin du Giro, en Italie, où il a remporté trois étapes et le maillot cyclamen, le Français Arnaud Démare s’illustre de nouveau. Le cycliste de la team Groupama-FDJ a remporté la première de la Route d’Occitanie dont le coup d’envoi a été donné ce jeudi 16 juin.

« Il a fait très chaud toute la journée et le cœur montait vite dans les tours. On a réussi un gros coup de vis pour le dernier sprint. Ça fait deux semaines que je n’ai pas couru et j’étais très fatigué après le Giro. Gagner dès ma reprise, c’est vraiment top », a réagi le cycliste au micro de France Télévision.

Arnaud Démare a décroché cette victoire au terme d’une étape de 174 kilomètres entre Séméac dans les Hautes-Pyrénées et l’Isle-Jourdain dans le Gers. Au bout d’un long sprint, il s’est imposé face à Pierre Barbier (B&B Hôtels) et d’Elia Viviani (Ineos Grenadiers), respectivement 2e et 3e.

Les prochaines étapes de la Route d’Occitanie

La deuxième étape, vendredi 17 juin, sera plus vallonnées. D’une longueur de 154 kilomètre, elle ira de Graulhet dans le Tarn à Roquefort en Aveyron. Cette fois-ci, les puncheurs devaient être à l’honneur avec l’ascension de la côte de Tiergues.

La troisième étape, samedi 18 juin, se déroulera entre Sigean et Les Angles. Les cyclistes escaladeront la montée du barrage de l’Agly, le Col de Jau, le Col des Hares et l’ascension finale qui arrive aux Angles (2,7 km à 6,8%). Les grimpeurs seront à leur avantage lors de cette étape. Enfin, dimanche 19 juin, la quatrième étape ira de Les Angles à Auterive au sud de Toulouse. Encore une étape pour les sprinters.

La précédente édition a été remportée par Antonio Pedrero de la Team Movistar. Jesus Herrada de Cofidis occupe la deuxième place du podium devant Oscar Rodriguez d’Astana – Premier Tech, troisième.