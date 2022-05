Les joueurs d’Occitanie héritent d’un tirage difficile à Roland-Garros

Les internationaux de France débutent ce dimanche 22 mai. La région sera représentée par deux hommes et trois femmes. Mais ces derniers n’ont pas été vernis au tirage et devront réaliser un exploit pour se hisser au second tour.

Roland-Garros, court Suzanne Lenglen, en 2019. Benh Lieu Song CC-BY-SA-2.0

L’édition 2022 de Roland-Garros démarre ce dimanche Le tournoi du Grand Chelem accueillera cette année cinq représentants de la région Occitanie. Ce jeudi, le tirage au sort des tableaux féminins et masculins ont eu lieu. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils n’ont pas été cléments avec les Occitans.

Les joueurs du Stade Toulousain face à des têtes de série

Les pensionnaires du Stade Toulousain Tennis ont hérité de deux têtes de série. Hugo Gaston (68e joueur mondial) affrontera au premier tour la tête de série numéro 19 du tournoi, l’Australien Alex De Minaur. L’ancien licencié du Fonsorbes Tennis Club avait fait vibrer la porte d’Auteuil en 2020 en éliminant Stanislas Wawrinka, ancien vainqueur de Roland-Garros. Il était ensuite tombé les armes à la main en cinq manches face à Dominic Thiem (3e mondial à l’époque). Cette année, le Toulousain arrive en revanche à Paris alors qu’il reste sur une série de quatre défaites consécutives et qu’il n’a enregistré qu’une seule victoire sur terre battue cette année.

Benjamin Bonzi (53e) arrive dans une meilleure forme. Le Nîmois d’origine a remporté en début de mois le challenger d’Aix-en-Provence. Mais le joueur du Stade Toulousain aura fort à faire avec un premier tour face à la tête de série numéro 24 du tournoi, l’Américain Frances Tiafoe.

Les joueuses d’Occitanie pas vernies à Roland-Garros

Du côté du tableau féminin, la native de Montpellier Tessah Andrianjafitrimo (144e), qui a profité d’une invitation, affrontera la tête de série numéro 8 du tournoi, la Tchèque Karolina Pliskova. En cas d’exploit, la Française d’origine malgache pourrait affronter au second tour, une autre représentante de la région, Léolia Jeanjean (223ème à la WTA). La pensionnaire du Stade Toulousain Tennis débutera face à l’Espagnole Nuria Parrizas-Diaz (48e).

La Toulousaine, âgée de 26 ans, revient de loin. Après des débuts très prometteurs en catégories jeunes, elle a été victime d’une triple luxation de la rotule à 14 ans. Une blessure grave qui l’a éloignée des terrains et de son rêve. Elle a décidé de reprendre le tennis pendant la crise sanitaire. Un an et demi plus tard, son retour fulgurant lui a permis d’obtenir une invitation pour les Internationaux de France.

La dernière représentante de la région, Carole Monnet (266e à la WTA), affrontera Karolina Muchova. Si la Tchèque ne pointe qu’au 78e rang mondial, elle figurait dans le top 20 l’an dernier.

Les Internationaux 2022 seront diffusés conjointement par France Télévisions et Amazon, par l’intermédiaire de sa plateforme Prime Vidéo. Le service de streaming a notamment obtenu l’exclusivité des “night-sessions” (rencontre du soir) et tous les matchs sur le court Simonne-Mathieu.

Kévin Carrière