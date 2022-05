Le trafic est interrompu entre Perpignan et l’Espagne après le déraillement d’un train

Le trafic ferroviaire est interrompu entre Perpignan et l’Espagne depuis le déraillement d’un train de marchandises dans la matinée du mardi 10 mai. La reprise de la circulation est prévue pour mercredi 11 mai.

Le trafic ferroviaire est interrompu entre Perpignan et l’Espagne depuis le déraillement d’un train de marchandises mardi 10 mai au matin. © SNCF

Un train de marchandises a déraillé près de Perpignan, dans la matinée du 10 mai. Le trafic de fret et de voyageur est donc interrompu sur une portion d’une vingtaine de kilomètres entre Perpignan et l’Ille-sur-Têt et entre Perpignan et Figueras.

Bonjour, la circulation des trains est interrompue entre Perpignan et Ille sur Têt et entre Perpignan et Figueras en raison d’un incident sur un train de marchandises affectant la voie. 1/2 — SNCF (@SNCF) May 10, 2022

Ce déraillement sera la conséquence d’un incident technique survenu au passage de ce train de marchandise au niveau de l’échangeur ferroviaire international situé au sud de Perpignan, selon L’Indépendant.

Plusieurs wagons seraient sortis des voies ferrées et bloquent la circulation des trains dans les deux sens. La reprise du trafic a, dans un premier temps, été annoncée pour l’après-midi, puis dans la soirée.

« L’incident sur un train de marchandises affectant la voie, les opérations de dépannage nécessitent plus de temps que prévu. En conséquence, la reprise du trafic entre Perpignan et l’Ille-sur-Têt est prévue pour demain en début de matinée », indiquait la SNCF en Occitanie sur ses réseaux sociaux à la mi-journée.

🔴13h09



L'incident sur un train de marchandises affectant la voie, les opérations de dépannage nécessitent plus de temps que prévu.



⏱️ En conséquence, la reprise du trafic entre #Perpignan et #IlleSurTêt est prévue pour demain en début de matinée.

🚍 Autocars mis en place. — liO Train SNCF Occitanie (@lio_train_sncf) May 10, 2022

En attendant un retour à la normale, un service de bus est mis en place pour permettre aux passagers de poursuivre leurs trajets. La compagnie ferroviaire invite ses clients à reporter leurs déplacements dans la mesure du possible.

Par ailleurs, une panne de signalisation entraîne des perturbations sur l’axe ferroviaire entre Pau et Toulouse.