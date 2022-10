Rénovation du quartier Négreneys à Toulouse : la Cité bleue change de visage

Immeubles réhabilités, aire de jeux pour enfants, logements neufs, nouveau centre médical… Toulouse Métropole Habitat et Promologis, en charge du projet de rénovation du quartier Négreneys au Nord de Toulouse, dévoilent le nouveau visage de ce qu’ils appellent désormais, “l’ancienne Cité bleue”.

“Réaménager, réhabiliter et reconstruire”. Voici les maîtres-mots du projet de renouvellement urbain porté par les bailleurs sociaux Toulouse Métropole Habitat et Promologis dans le quartier Négreneys, au Nord de la Ville rose. Les partenaires dévoilent aujourd’hui les grands chantiers qui vont rythmer la vie des habitants pendant les quatre prochaines années. L’objectif ? Donner une seconde vie à cet ensemble d’habitations de 1,6 hectare, jusqu’alors enclavé.

Trois immeubles ont déjà été détruits et 315 logements vont être réhabilités ou reconstruits. Tous feront l’objet d’une rénovation énergétique. Aussi, un nouveau centre de soins, une grande salle associative et un parc de jeux pour enfants verront le jour. Concrètement, aucun bâtiment du quartier, construit dans les années 1950, n’échappera aux travaux. En voici les détails.

Quatre grands bâtiments du quartier Négreneys seront réhabilités

Dans le quartier Négreneys, quatre bâtiments font l’objet d’une réhabilitation. D’ici 2023, la Tour Caffort bénéficiera de 27 nouveaux balcons. Mais aussi, de locaux vélos en sous-sol et d’un ensemble escalier-ascenseur donnant sur le parvis. À l’intérieur des 48 appartements qui la composent, de nouveaux équipements, tels que des chaudières individuelles à condensation ou des éclairages à détection de présence, permettront de réduire les consommations d’énergie. Les mêmes dispositifs seront d’ailleurs installés dans les 80 logements de la barre d’immeubles Farman. Les parties communes seront ici réaménagées et un contrôle électronique d’accès sera installé pour plus de sécurité.

Enfin, les bâtiments Caffort et Marquestre, implantés face à face, seront, eux, entièrement réhabilités d’ici mi-2024. Le chantier prévoit la rénovation des 120 appartements (60 par immeuble) : remplacement des sols, agrandissement des balcons, réfection des pièces d’eau, etc. Ici aussi, les performances énergétiques seront améliorées grâce à l’installation de ventilations basses consommations et de chaudières à gaz. Un système de vidéosurveillance et d’interphonie renforcera la sécurité.

Une Cité bleue plus “verte”

L’isolation thermique des bâtiments sera entièrement renforcée par l’extérieur. Selon Toulouse Métropole Habitat et Promologis, ces travaux permettront à l’ensemble des logements de progresser d’une étiquette D (de 151 à 230 kWh) à une étiquette A (moins de 50 kWh) ou B (de 51 à 90 kWh). Autrement dit, les consommations d’énergies seront divisées par deux, voire par trois.

À l’extérieur des bâtiments cette fois-ci, les partenaires mettent l’accent sur les espaces verts. Des arbres seront plantés à la frontière des voies de circulation, au cœur des parkings et au pied des immeubles. Un parc public, ouvert sur le quartier, dans lequel sera installée une aire de jeux pour enfants, représentera également un îlot de fraîcheur. La renaturation des espaces entraînera naturellement la désimperméabilisation des sols. Selon les calculs des porteurs du projet, les surfaces perméables passeront de 16 à 43%, les surfaces imperméables de 64 à 39%.

Ouverture du quartier Négreneys sur Toulouse

Une partie du bâtiment Caffort, représentant 30 logements, a déjà été démolie. De même que l’ensemble du bâtiment Négreneys (50 appartements) et que la gigantesque barre d’immeuble de 80 logements nommée Tunis. Cette dernière représentait un véritable mur entre la Cité bleue et le reste de Toulouse, sa disparition génère une « ouverture sur les rues environnantes, qui, associée à la création d’un parc et d’une salle communale, facilitera un nouveau rapport au lieu, qui pourra devenir un espace public pour tous. C’est là un point très positif de ce projet, qui va créer du lien social. Auparavant, la configuration très enclavée de la Cité limitait les interactions. Maintenant que cette résidence s’ouvre, tous les habitants de ce quartier vont pouvoir se croiser, se côtoyer, les échanges seront favorisés », se réjouit Alain Moussié, président du Conseil citoyen des quartiers Nord de Toulouse (Bourbaki, Trois Cocus, Négreneys) depuis 2015.

Création d’un centre de soins, de nouveaux logements, d’espaces verts…

Entre 2023 et 2024, un centre de soins, représentant l’unité de jour de l’hôpital Gérard-Marchant, va remplacer une partie du bâtiment Tunis. Il regroupera plusieurs entités déjà présentes, mais disséminées dans le quartier. À savoir : un hôpital de jour intersectoriel, un hôpital de jour pour personnes âgées, les locaux de l’Équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé (EMIPSA), un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel et un centre médico-psychologie.

Avant 2025, cinq nouveaux bâtiments vont voir le jour à la place de l’immeuble Négreneys. L’un d’entre eux accueillera 50 logements. Les autres formeront un centre médical qui permettra l’installation de professionnels de santé, tels que des dentistes, des kinésithérapeutes, des pharmaciens, etc. D’autres appartements (15) seront également construits sur la partie du bâtiment Caffort qui a été détruite. En face, une grande salle regroupera plusieurs associations de quartier. En plus de toutes ces nouvelles constructions, Toulouse Métropole Habitat prévoit l’installation de deux “villas” commercialisées en prêt social location-accession (PSLA), à côté de la résidence Farman. Finalement, l’ensemble des bâtiments, modernisés, effaceront peu à peu les souvenirs de ce qu’était la “Cité bleue”.