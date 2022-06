La Ville de Montpellier organise la quatrième édition du Festival d’Art et de Feu

Le samedi 11 et dimanche 12 juin 2022, le Festival d’Art et de Feu s’installe sur l’esplanade Charles de Gaulle à Montpellier. L’objectif de la Ville : « soutenir les artisans et les métiers d’art ».

Tout au long du week-end du 11 et 12 juin 2022, le Festival d’Art et de Feu s’installe sur l’esplanade Charles de Gaulle à Montpellier. (CC BY-SA Joan / Wikimedia)

Montpellier Méditerranée Métropole, labellisée « Ville et Métiers d’art ». C’est en tout cas, la nomination mise en avant par la Ville au travers du Festival d’Art et de Feu. Tout au long du week-end du 11 et 12 juin 2022, l’événement s’installe sur l’esplanade Charles de Gaulle à Montpellier. L’événement est organisé par la Ville de Montpellier en partenariat avec l’association des Ateliers Saint-Roch et la Chambre de Métiers de l’Artisanat de l’Hérault. Pendant deux jours, cette quatrième édition du festival met en avant les métiers d’art de la ville. Au programme : animations et démonstrations.

Façonnage et tournage au programme du Festival d’Art et de Feu

Une trentaine d’artisans créateurs de Montpellier se réunissent le temps d’un week-end. Ils proposent des animations et des démonstrations pour petits et grands. Pendant les deux jours, Ophélie Blancard expliquera le tournage et Samy Sulem montrera le modelage aux enfants. Les deux animateurs présenteront ces deux animations tout au long de la journée.

En ce qui concerne les démonstrations, les curieux pourront observer le tournage de grandes pièces avec façonnage au feu et tournage participatif. Angéline Clermont montrera comment restaurer du vitrail avec nettoyage, montage au plomb, soudure et réparation. Le tout de 14h à 18h le samedi et le dimanche. A noter que des animations supplémentaires sont à découvrir sur les différents stands.