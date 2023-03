Marathon de Montpellier: les nouveautés de l’édition 2023

De nombreuses nouveautés marquent l’édition 2023 du Marathon de Montpellier, qui aura lieu le dimanche 19 mars.

La place de la Comédie de Montpellier. Crédit: Peter from Salisbury, UK, CC BY 2.0

Le marathon de Montpellier revient cette année avec de plusieurs nouveautés. Cette année, il aura lieu le dimanche 19 mars avec pour parcours du cœur de ville au bord de mer. Le premier changement pour cette nouvelle édition concerne le mesurage.

Cette année, le MA2M (Montpellier Athlétic Méditerranée Métropole), qui co-organise l’événement, a choisi un nouveau prestataire pour l’organisation matérielle, logistique, humaine du marathon de Montpellier. Il s’agit de la société Playground, qui a déjà organisé plusieurs évènements de cette envergure en France. A ce titre et afin de ne pas reproduire l’erreur de l’année dernière, les parcours du marathon et semi-marathon ont fait l’objet d’un mesurage « officiel » par les juges arbitres du comité régional d’athlétisme et sous la supervision de la Fédération Française d’Athlétisme. Les coureurs ayant porté réclamation sur la distance de l’année dernière ont, cette année, la possibilité de s’inscrire en bénéficiant d’une remise sur le prix d’achat du dossard.

Le parcours du marathon de Montpellier repensé

Avec un départ et une arrivée place de Thessalie, dans le quartier centre de Montpellier, les coureurs

passeront également par Castelnau-le-Lez, Lattes, Pérols, Mauguio-Carnon et Palavas-les-Flots. Le

parcours connaitra une modification notable dans la traversée de la ville de Pérols.

L’événement comprend cette année cinq épreuves: un marathon, un semi-marathon, un marathon relais, une marche nordique et une course enfants. Autre nouveauté cette année: les rues bloquées pour l’épreuve seront signalées sur l’application Waze.