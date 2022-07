La ZFE entre en vigueur sur la métropole de Montpellier

La première phase de la Zone à faibles émissions (ZFE) entre en vigueur sur la métropole de Montpellier en ce mois de juillet.

La première phase de la Zone à faibles émissions (ZFE) entre en vigueur sur la métropole de Montpellier en ce mois de juillet. CC shilin wang – pixabay

Afin de lutter contre la pollution de l’air, la première phase de la Zone à faibles émissions (ZFE) est en vigueur sur la métropole de Montpellier depuis le 1er juillet. Il s’agit d’un périmètre dans lequel la circulation des véhicules les plus polluants est limitée ou interdite.

Dans le cadre de la première phase, qui s’étend jusqu’au 20 juin 2026, onze communes de la métropole de Montpellier sont concernées. Il s’agit de Castelnau-le-Lez, Clapiers, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, Montpellier, Pérols, Saint Jean de Védas et Villeneuve-lès-Maguelone. La seconde phase prendra effet au 1er juillet 2026 et concernera l’ensemble des 31 communes de la métropole.

Soixante-huit euros d’amende pour les particuliers

Les contrevenants conducteurs d’un véhicule léger ou d’un deux-roues s’exposent à une amende forfaitaire de 68 euros. Cette amende peut monter jusqu’à 135 euros pour un conducteur de poids lourd, de bus ou d’autocar. Cependant, une période pédagogique est instaurée jusqu’au 31 décembre 2022. Aucune verbalisation ne sera effectuée pendant ce temps.

Les véhicules autorisés à circuler dans le périmètre de la ZFE sont déterminés selon les vignettes Crit’Air. « Pour les particuliers, seules les voitures antérieures à 1997 (1ère immatriculation jusqu’au 31 décembre 1996) sont concernées au 1er juillet 2022. Pour les professionnels, l’exclusion porte sur les véhicules non classés et Crit’Air 5. Seuls les véhicules utilitaires légers diesel antérieurs à 2001 et essence antérieurs à 1997 ainsi que les poids lourds diesels antérieurs au 1er octobre 2006 sont concernés au 1er juillet 2022 », selon Montpellier Méditerranée métropole dans un communiqué.

Des dérogations à la ZFE de la métropole de Montpellier

La ZFE est « un dispositif national obligatoire créé par la loi d’Orientation des mobilités (LOM) en 2019. Les ZFE sont destinées à protéger les populations dans les zones denses les plus polluées. Tous les véhicules sont concernés et les restrictions de circulation seront progressives. Elles sont applicables 7j/7, 24h/24 », comme le rappel la métropole de Montpellier. « La Métropole a adopté, le 25 janvier 2022, dans sa délibération Oxygène sur des mobilités décarbonées, les principes de mise en œuvre de la ZFE dans le cadre de sa politique ambitieuse de transition écologique et solidaire. »

Le projet de la délibération pose trois dérogations à la ZFE. Une pour l’accès aux P+Tram, afin de favoriser l’usage des transports en commun. Une autre pour les itinéraires d’accès et les principales zones d’activités. Et une dernière pour les particuliers « petits rouleurs ».