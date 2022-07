Hérault : Pas de feux d’artifice chez vous pour le 14 juillet

Les particuliers ont l’interdiction d’acheter ou d’utiliser des feux d’artifice dans l’Hérault jusqu’au 15 juillet en raison du risque élevé d’incendie qui plane sur le département en cette période de sécheresse.

La préfecture de l’Hérault interdit la cession, la vente et l’utilisation de feux d’artifice dans le département pour la fête nationale. Dans le détail, les pétards des catégories F1 à F4, et C1 à C4 sont concernés. C’est-à-dire l’ensemble des artifices de divertissement, que leur dangerosité et leur niveau sonore soient élevés ou non. Même les pétards destinés à être utilisés à l’intérieur d’habitations sont inclus dans cette mesure.

La préfecture proscrit également le tir de n’importe quel article pyrotechnique, des catégories T1, T2, P1 et P2, ainsi que tout dispositif de lancement de ces produits. L’arrêté préfectoral mentionnant que l’interdiction est en vigueur à partir de ce mercredi 13 juillet dès 7h du matin et prendra fin ce vendredi 15 juillet à 8h.

Les personnes ou les entreprises titulaires d’un agrément ou d’un certificat de qualification pour manipuler ces artifices ne sont évidemment pas concernées par ces interdictions.

Risques d’incendie

La préfecture de l’Hérault a décidé d’interdire l’utilisation des articles pyrotechniques à cause du niveau élevé du risque d’incendie en cette période de sécheresse. « Les artifices de divertissement peuvent être dangereux, tant pour les utilisateurs que pour leur entourage ou pour leur environnement. En cause : les substances pyrotechniques qu’ils peuvent contenir : souvent explosives, elles sont susceptibles d’entraîner des blessures et des brûlures, voire de provoquer des incendies », assure le ministère de l’Économie. Pour rappel, 95 % des feux de forêts sont d’origine humaine, et, dans la plupart des cas ils sont provoqués de manière accidentelle. L’année dernière, 128 incendies ont été recensés dans l’Hérault, pour un total de 790 hectares de verdure partis en fumée.

Feux d’artifice annulés dans deux communes du département

Par ailleurs, au regard des bonnes prévisions météorologiques (absence de vent) pour les deux prochains jours, la préfecture de l’Hérault ne publie aucune interdiction généralisée de tirs de feux d’artifice dans les communes. Ce sera aux mairies de décider si elles souhaitent maintenir, ou non, les spectacles pyrotechniques.

Deux communes du département ont déjà décidé d’annuler les feux d’artifice, à savoir Saint-Mathieu-de-Tréviers et Saint-Gély-du-Fesc, « en raison de la sécheresse importante et du risque élevé d’incendie », explique ce premier village sur son site Internet. Les animations musicales, les événements taurins et les bals prévus dans ces deux communes sont toutefois maintenus pour célébrer la fête nationale.