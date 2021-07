Emmanuel Macron en déplacement dans les Hautes-Pyrénées

Le Président de la République Emmanuel Macron se rendra dans les Hautes-Pyrénées les jeudi 15 et vendredi 16 juillet 2021 à l’occasion du passage du Tour de France dans le département.

Le passage du Tour de France dans les Hautes-Pyrénées ces jeudi 15 et vendredi 16 juillet sera une nouvelle occasion pour Emmanuel Macron de rappeler ses attaches pyrénéennes.

Au plus près des coureurs

Comme il le fait tous les ans depuis le début de son mandant, le Président de la République montera jeudi dans le véhicule du directeur du Tour, Christian Prudhomme, pour suivre la 18e étape entre Pau et Luz-Ardiden. A partir du village de Sainte-Marie-Campan, le chef de l’Etat suivra notamment les ascensions de de deux cols mythiques : le Tourmalet et la montée finale vers Luz-Ardiden. Emmanuel Macron sera ensuite sur le podium protocolaire pour assister à la remise des prix et des maillots distinctifs.

L’industrie haute-pyrénéenne et le tourisme également au programme

Le déplacement d’Emmanuel Macron dans les Hautes-Pyrénées se poursuivra le lendemain vendredi 16 juillet avec visite du site du constructeur espagnol de matériels roulants CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) à Bagnères-de-Bigorre. Une entreprise soutenue par le France Relance en raison de son rôle économique sur le territoire.

Enfin, l’après-midi, le président se rendra à Lourdes pour une rencontre avec des élus locaux ainsi que des représentants locaux du secteur du tourisme, avant de visiter le site du Sanctuaire.