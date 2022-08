Voici le nouveau préfet des Pyrénées-Orientales

Rodrigue Furcy est le nouveau préfet des Pyrénées-Orientales. Il a pris ses fonctions mardi 23 août et succède à Etienne Stoskopf nommé dans la Somme.

La place de la République à Perpygnan. Crédit photo : CC BY Jorge Franganillo

Il y a du changement dans les services de l’État en Occitanie. Rodrigue Furcy est le nouveau préfet des Pyrénées-Orientales. Agé de 41 ans, il a pris ses fonctions mardi 23 août. À l’occasion d’une cérémonie, il a procédé à un dépôt de gerbe en présence des élus, des autorités civiles et militaires et des services de l’État.

#Cérémonie 🇫🇷 | Prise de fonction de Rodrigue FURCY, nouveau préfet des #PyrénéesOrientales et dépôt de gerbe en présence des élus, des autorités civiles et militaires et des services de l’État.

Diplômé de l’Ena et ancien chef de cabinet adjoint du président de la République, Rodrigue Furcy occupait le poste de préfet des Hautes-Pyrénées depuis 2020. Quant à Etienne Stoskopf, il est nommé dans la Somme.

Le terrain et le dialogue pour le nouveau préfet des Pyrénées-Orientales

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Rodrigue Furcy a fermement l’intention d’être sur le terrain. « Souvent, beaucoup », comme il le déclare dans une vidéo de présentation postée sur les réseaux sociaux de la préfecture nord-catalane.

Le nouveau préfet des Pyrénées-Orientales mise aussi sur un esprit de dialogue. « Je ne crois pas que l’État puisse travailler seul. Il doit, au contraire, travailler avec ses partenaires, les acteurs, les collectivités et l’ensemble des acteurs de la société civile. J’aurai à cœur d’avoir un dialogue respectueux, républicain, avec l’ensemble des acteurs et des partenaires de l’État afin de pouvoir faire avancer le territoire.

Les priorités de Rodrigue Furcy

Concernant ses priorités pour les Pyrénées-Orientales, le nouveau préfet Rodrigue Furcy estime qu’ « il est encore trop tôt pour le dire. J’arrive seulement dans le département. J’ai besoin d’un temps d’échange avec les acteurs pour identifier les vraies problématiques et les enjeux pour ce territoire. »

« Néanmoins, il y a trois sujets qui me paraissent importants », note le préfet. « D’abord, le sujet de la sécurité, avec en particulier la sécurité du quotidien. Le deuxième sujet important est celui de l’emploi, de l’insertion et de la pauvreté, dans un département où les indicateurs en la matière sont très dégradés. Et puis, l’été a montré que la gestion des ressources et des espèces est un sujet d’actualité. Je m’y impliquerai en lien avec les collectivités et l’ensemble des acteurs du territoire. »