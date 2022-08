Tournefeuille. La plage de la Ramée toujours fermée

La baignade est interdite à la plage de la Ramée à Tournefeuille, dans l’agglomération de Toulouse, depuis le 21 juillet, à cause d’une algue dangereuse.

Drapeau rouge à la Ramée. La baignade est toujours interdite à la plage de la Ramée à Tournefeuille, dans l’agglomération de Toulouse, à cause d’une algue dangereuse, comme le rappelle la municipalité toulousaine ce lundi 1er août. L’interdiction de baignade est en vigueur depuis le 21 juillet.

⚠️ La fermeture de la plage de La Ramée est prolongée jusqu'au vendredi 5 août 2022 inclus en raison de la présence d'algues rendant l'eau impropre à la baignade.

La baignade y est donc strictement interdite. pic.twitter.com/hoMWPhFJNB — Toulouse Alertes (@ToulouseAlertes) August 1, 2022

La réouverture du lac de la Ramée à Tournefeuille envisagée en fin de semaine

Toulouse métropole espère pouvoir lever l’interdiction pour la fin de la semaine : « La plage de la Ramée reste fermée jusqu’au vendredi 5 août. Des algues rendent l’eau trop trouble pour permettre d’assurer la surveillance de la baignade. »

La collectivité indique qu’une « surveillance quotidienne des algues et de la turbidité de l’eau est mise en place. En cas d’amélioration, une nouvelle analyse sera effectuée par l’Agence régionale de santé (ARS) pour pouvoir envisager une éventuelle ouverture de la baignade à partir du samedi 6 août. »

Mais Toulouse métropole n’exclut pas non plus une prolongation de l’interdiction à cause de la météo. « Les fortes chaleurs attendues dans les prochains jours risquent de favoriser leur développement, accentué par la baisse du niveau du lac. Celle-ci est provoquée par les interdictions de pompage dans les rivières en raison de la sécheresse », explique la collectivité.

Deuxième interdiction de baignade de l’été

Avant l’entrée en vigueur de l’interdiction en cours, une autre interdiction avait été prononcée au lac de la Ramée entre le 14 et le 19 juillet. Cette fois, la baignade était prohibée à cause de la prolifération de cyanobactéries, qui peuvent être nocives pour la santé des baigneurs.

Mais la présence de cyanobactéries au lac de la Ramée n’est pas une surprise. Le seuil d’alerte a également été dépassé sur le site en 2021. Ce qui avait aussi entraîné une suspension de l’activité de baignade durant plusieurs jours.

En attendant la réouverture de la plage de la Ramée, les habitants de l’agglomération toulousaine peuvent se rendre dans plusieurs bases de loisirs. Aussi, Le Journal Toulousain a listé les meilleurs spots de baignade à moins d’une heure de Toulouse.