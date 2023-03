Le collectif Axe vert de la Ramée appelle à un rassemblement pour dénoncer le bétonnage à outrance

En contestation aux projets BUCSM et BUO, le collectif Axe vert de la Ramée appelle à une mobilisation dimanche 12 mars 2023 à 11 heures au marché de Tournefeuille.

La mairie de Tournefeuille. Crédit: Kuremu Sakura CC SA 4.0.

“Stop béton, stop bitume”. Les mots sont simples et sans équivoques. Dimanche 12 mars 2023 à 11 heures, le collectif Axe vert de la Ramée appelle à une mobilisation à l’entrée du marché de Tournefeuille pour arrêter le bétonnage «avant qu’il ne soit trop tard», explique un communiqué. En fait, le collectif dénonce les projets routiers BUCSM (boulevard urbain du Canal de St-Martory) et BUO (boulevard urbain Ouest).

«À la demande des Mairies de Tournefeuille, Plaisance-du-Touch, Toulouse, Villeneuve-Tolosane et Cugnaux, le Conseil départemental de la Haute-Garonne et Toulouse Métropole veulent investir près de 300 M€ d’ici 2040 dans un réseau de 24 km de nouvelles routes qui détruiraient 52 hectares d’espaces naturels et agricoles», indique également le communiqué. Avant de poursuivre: «Ces projets, le BUCSM et le BUO, ne résoudront absolument pas les problèmes de congestion en raison du trafic induit, car davantage de routes, c’est davantage de camions, de voitures et d’émissions. Alors que construire des pistes cyclables et développer les transports en commun, c’est encourager leur usage.»

Une pétition d’Axe vert signée par 5000 personnes

Le but de ce rassemblement est «d’interpeller les élu.es et leur montrer que citoyens et associations se battront pour empêcher cette bétonisation et ces projets routiers aberrants inutiles et imposés», pose le communiqué d’Axe vert. En parallèle de ce rassemblement, Axe vert a lancé une pétition qui a déjà recueilli plus de 5000 signatures.

Axe vert de La Ramée demande au Conseil départemental de la Haute-Garonne et à Toulouse Métropole :

• l’abandon des projets routiers de nouveaux “boulevards urbains” dans le sud-ouest toulousain ;

• le développement et l’investissement dans les modes de transport écologiques : vélo, marche, transports en

commun ;

• la mise en place d’une zone verte (corridor écologique) entre La Ramée et les communes du sud-ouest

toulousain.