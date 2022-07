Lacs aménagés : les meilleurs spots de baignade à moins d’une heure de Toulouse

Comment se baigner non-loin de Toulouse sans venir grossir les rangs des vacanciers qui s’entassent comme des sardines dans les piscines ou les bases de loisirs de la Ville rose ? Voici quelques spots de baignade en lacs aménagés, à moins d’une heure de Toulouse, qui devraient répondre à toutes vos exigences.

Le lac de l’Orme blanc (49 minutes)

Lac de l’Orme Blanc à Caraman © Facebook AquaPark31

Situé au cœur du Lauragais, sur la commune de Caraman, ce plan d’eau aménagé est très prisé des familles mais aussi des pêcheurs. Ces derniers peuvent investir le tour du lac de 1.5 kilomètres, excepté les 80 mètres de plage, surveillée en été, réservés aux baigneurs. Mi-sable, mi-herbe, celle-ci est propice à une après-midi de farniente, après avoir profité des espaces de pique-nique équipés d’un barbecue et après une balade digestive sur le chemin de promenade qui permet de faire le tour du lac à pied. Et pour ceux qui n’apprécient pas de lézarder au soleil, des jeux gonflables flottants et des locations de paddles sont possibles.

Infos pratiques : Le lac de l’Orme Blanc, à Caraman. Ouvert 7j/7 de 11h à 19h. Entrée : 2 euros.

Le lac de Saint-Férréol (60 minutes)

©Base de loisirs de Saint Férréol

Ce plan d’eau est sûrement le plus connu des Toulousains à la recherche de fraicheur hors de la ville. Mais il reste incontournable. Outre la simple baignade qui est autorisée, et même surveillée durant les mois de juillet et août, de multiples activités ont été aménagées au fil des années. Ainsi, vous pourrez y pratiquer des sports nautiques comme le catamaran, la planche à voile, le kayak, le standup paddle ou le pédalo toboggan. Mais aussi, profiter du mini-golf, du parcours d’accro-branche, du mur d’escalade, ou vous adonner au VTT électrique, à la spéléologie ou au tir à l’arc.

Infos pratiques : Le lac de Saint-Férréol, avenue de la plage à Revel. Entrée libre. Activités payantes. Ouvert tous les jours, de 11h à 18h30.

Lac de la Thésauque (48 minutes)

©Facebook Aquaparc Lauragais

En pleine campagne lauragaise, le lac de Thésauque offre un cadre privilégié pour se retrouver en famille ou entre amis. Ce plan d’eau a été aménagé en deux zones distinctes : la partie haute du lac est dédiée aux activités de loisirs quand la partie basse est restée plus sauvage pour préserver la faune et la flore locale. Vous pourrez le constater en vous promenant sur le chemin de berge de 5 kilomètres, à pied ou à vélo. Sur le côté “tourisme” du lac, une plage ombragée et surveillée (en été) permet de sa baigner en toute sécurité. Mais vous pourrez également profiter des pédalos, canoës et autres pédalos disponibles à la location. Ou vous amuser sur les jeux gonflables aquatiques. Et si les enfants débordent d’énergie, vous pourrez toujours leur proposer un parcours d’orientation ou une chasse au trésor (à l’aide d’un smartphone).

Infos pratiques : Le lac et la plage de Thésauque, à Montgeard, sont accessibles gratuitement tous les jours.

Les activités nautiques sont payantes et ouvertes de 10h à 20h.

Le lac de Braguessou (31 minutes)

©Mairie de Saint-Jory

Moins connu, et par conséquent moins fréquenté, le lac de Braguessou rempli pourtant toutes les cases. Sur les 600 m² du lac, la mairie de Saint-Jory a aménagé une petite zone de loisirs sur laquelle se trouve des jeux gonflables et une plage de sable fin (surveillée) permettant de passer une journée farniente en bonne et due forme. Vous pourrez manger sur place en amenant votre pique-nique (barbecues à disposition) ou en profitant d’un menu de la paillote “La Grangette”. Un glacier vient également sur la zone tous les après-midi pour rafraichir les vacanciers. Et pour ceux qui n’ont pas peur d’avoir chaud, l’Awake park, situé sur le lac, vous propose de la location de paddle ou de wakeboard.

Infos pratiques : Le lac de Braguessou, chemin de Perruquet à Saint-Jory.

Accès à la plage gratuite, du lundi au vendredi de 13h à 19 et le week-end de 12h à 19h30. Activités nautiques payantes.

Le lac des Bonnets (29 minutes)

©Facebook Muret ma ville

Muret Plage a pris ses quartiers d’été sur les bords du lac des Bonnets. Vous y trouverez une large zone de baignade surveillée (de 11h à 19h), une plage de sable fin. Sur l’eau, un toboggan gonflable géant et un waterpark se partagent le lac. En parallèle, plusieurs terrains de sports et loisirs ont été installés, avec prêt de matériels, pour pratiquer le volley, le tennis de table… Pour vous permettre d’y passer la journée, une aire de pique-nique est accessible, mais vous pourrez également profiter des menus de la guinguette “La Java”. Celle-ci organise des soirées musicales du mercredi au samedi.

Infos pratiques : Muret plage, au lac des Bonnets, rue Louison Bobet à Muret.

Entrée : 3 euros. Waterpark (1h) : 5 euros. Entrée libre à partir de 19h.

Le lac de Negret (45 minutes)

©Facbook Wampark Montauban-Bressols

Depuis l’année dernière, une véritable base de loisirs a poussé sur le lac de Negret, situé à Bressols, dans le Tarn-et-Garonne. Outre la plage aménagée qui permet de faire bronzette et de se faire sécher entre deux baignades (surveillée), un parc aquatique Wampark a ouvert des activités nautiques. Un téléski de 850 mètres a ainsi été installé sur le lac et permet la pratique du kneeboard, du ski nautique et du wakeboard. Un parcours de jeux gonflables trône désormais sur l’eau. Les toboggans du water jump garantissent les sensations fortes. Et un espace de restauration a vu le jour. Pour les moins sportifs, des terrasses flottantes sont accessibles en location. Bref, suffisamment d’activités pour passer une belle journée en famille ou entre amis.

Infos pratiques : Le lac de Negret, chemin de Montagné à Bressols.

L’accès à la plage est gratuit. Les activités nautiques sont payantes. Ouvert tous les jours de 10h à 20h30

Les 3 Lacs (60 minutes)

Trois lacs différents en une sortie ! C’est possible à Monclar-de-Quercy. En effet, la base de loisirs des 3 lacs (ça ne s’invente pas !) dispose d’un plan d’eau naturelle réservé à la baignade, où la plage est surveillée et où des jeux gonflables et des toboggans sont accessibles. Un second est destiné à la pêche avec des lâchers réguliers qui garantissent une eau poissonneuse. Et un troisième dédié aux sports nautiques comme la planche à voile ou le paddle. Et plus encore ; si l’eau du lac est trop fraiche à votre goût, vous pouvez accéder à la piscine chauffée, mais aussi à une cascade aménagée et un jacuzzi. Une offre hyper complète où tout le monde trouvera son bonheur.

Infos pratiques : La base de loisirs des 3 lacs, à Monclar-de-Quercy.

Entrée générale : 4.90 euros. Les prix varient en fonction des activités réalisées. Ouvert de 9h30 à 20h30 tous les jours.

Le lac de Carla-Bayle (59 minutes)

©Facebook Aquazone du Carla-Bayle

Du côté de l’Ariège aussi, les lacs aménagés permettent de passer de belles journées de détente et de baignade à moins d’une heure de Toulouse, à l’image de celui de Carla-Bayle. Une plage y a été créée et une zone de baignade surveillée en été délimitée. Attenante à la plage se trouve une aire de jeux pour les enfants, mais également des terrains de tennis, un parcours de mini-golf, un terrain de beach-volley, un fronton et un mur d’escalade. Sur ce même plan d’eau, un parc aquatique a investi une partie du lac pour y proposer les indétrônables jeux gonflables, le traditionnel pédalo, la classique balade en kayak et la moderne promenade en paddle. Vous pourrez aussi vous restaurer sur place au Resto du Lac ou amener votre pique-nique.

Infos pratiques : Le lac de Carla-Bayle, route de Carla-Bayle à Carla-Bayle. La baignade est accessible gratuitement.

L’accès à l’Aquazone est payant. Ouvert tous les jours de 11h à 19h

Le lac de Saramon (60 minutes)

©Facebook Base de loisirs de Saramon

Aux portes du village de Saramon, dans le Gers, le lac aménagé par la municipalité vous séduira par son calme et son caractère champêtre préservé. Vous pourrez profiter de sa plage de sable fin et du plan d’herbe attenant ombragé par les arbres, c’est au choix. Aussi agréable l’un que l’autre, vous pourrez y pique-niquer ou vous déplacer sur les tables prévues à cet effet. Des jeux dans l’eau et à terre, des toboggans, des pédalos et des kayaks participeront à animer la journée entre deux baignades (surveillée). Un snack et une buvette, installés dans l’enceinte du lac assurent également le rafraichissement de toute la famille.

Infos pratiques : La Base de loisirs de Saramon, à Saramon. Entrée : 3.50 € pour les adultes et 2.50€ pour les enfants.

Baignade surveillée du lundi au vendredi de 12h à 19h et le week-end de 12h à 20h.