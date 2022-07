Canicule : voici 4 bases de loisirs à Toulouse où vous rafraichir

La vague de chaleur, voire la canicule, qui sévit sur Toulouse cette semaine oblige à chercher des endroits où se rafraichir. Les différentes bases de loisirs, ouvertes à Toulouse, sont une option. Voici où se trouvent quatre d’entre elles et les activités qui y sont proposées.

La plage de la base de loisirs de La Ramée est ouverte ©Patrice Nin / Toulouse Métropole

Cette semaine, à Toulouse, le mercure atteindra, voire dépassera, les 40 degrés. A tous les habitants de la Ville rose qui ne disposent pas d’une climatisation, il est recommandé de rechercher des zones de fraicheurs pour s’y réfugier. Les bases de loisirs permettent justement de trouver de l’ombre, un air plus respirable et parfois même, offrent la possibilité de se baigner.

Le parc de Gironis

Situé entre le quartier Lafourguette et la zone du Chapitre, le parc de Gironis est un espace naturel protégé. Il est difficile de l’apercevoir depuis la route de Seysses ou l’autoroute A64, desquelles il est dissimulé par un rideau d’arbres, pourtant c’est un véritable poumon vert, un espace de respiration, qui s’offre aux Toulousains par ces fortes chaleurs. Étendu sur 10 hectares, ce parc dispose d’un grand lac, prisé des pécheurs, et de nombreux espaces verts, l’idéal pour pique-niquer. D’autant que les abords de l’eau sont généralement plus frais.

Cette ancienne gravière, aménagée en parc ouvert au grand public, est volontairement laissé au naturel par les jardiniers du service des espaces verts qui veillent à son entretien. « Un parti pris qui lui donne un petit air de bout du monde ! Ainsi, des buissons de mûres bordent le lac tandis que des renoncules d’eau en tapissent le bord », explique la Mairie. En revanche, 150 arbres y ont été plantés, au milieu des anciennes plantations. Les frênes, des cèdres, des érables, des pins parasol, des micouliers et autres arbres de Judée multiplient les zones ombragées qui font du parc de Gironis un véritable îlot de fraîcheur.

Et si de nombreux sportifs du dimanche y pratiquent leurs activités, l’endroit est également propice aux balades en famille. Trois aires de jeu ont été aménagées. De quoi occupés les enfants pendant que les adultes s’affairent autour des tables et barbecues à disposition.

La base verte de Pech David

Trônant à 130 mètres au-dessus de la Garonne, la base verte de Pech David permet aux Toulousains de profiter d’un peu de fraicheur et d’un panorama extraordinaire sur la Ville rose. Par temps clair, ce qui est le cas ces prochains jours, les promeneurs peuvent même apercevoir la chaîne des Pyrénées au loin. Ils pourront également profiter des multiples coins ombragés pour se tenir au frais ou arpenter les sentiers pédestres à pied ou en VTT.

De nombreux équipements sportifs sont accessibles pour pratiquer un peu d’exercice physique comme le football, le rugby, mais aussi le tir à l’arc ou le cyclo-cross. Mais nous vous conseillons plutôt, en ces temps de fortes chaleurs, d’opter pour des activités plus tranquilles comme la pétanque ou la baignade dans la piscine située à proximité. Des aires de jeu ont également été aménagées pour les enfants.

Une zone de fraicheur maintenant facilement accessible depuis l’arrivée du téléphérique urbain Téléo. En descendant à la station Rangueil-Louis-Lareng, vous pourrez rejoindre la base verte en une vingtaine de minutes à pied, en passant par un cheminement nouvellement créé.

La base de loisirs de La Ramée

Située sur la commune de Tournefeuille, au Sud de Toulouse, la base de loisirs de La Ramée est très prisée des habitants de la Ville rose à la recherche d’un peu de fraicheur. Sur 243 hectares, de multiples zones d’ombres permettent de passer une journée agréable, en famille, loin de la fournaise urbaine. Pour cela, de nombreux équipements ont été installés pour offrir un maximum d’activités sur les lieux.

Ainsi, les enfants peuvent y pratiquer le bicross, faire des tours de manège ou encore une promenade à dos de poneys. Il peuvent également profiter des traditionnelles aires de jeux. Et pour toute la famille, les idées de manquent pas. Pourquoi ne pas organiser une partie de pétanque au boulodrome en accès libre, un tournoi de ping-pong, ou lancer sa voiture télécommandée sur le circuit de buggy et de mini-bolides prévu à cet effet. Une aire de roller est également accessible gratuitement. Les plus sportifs pourront aussi se lancer à l’assaut des parcours d’accrobranche, s’initier à la voile ou faire un tour de kayak sur le lac.

Mais les endroits les plus fréquentés de la base de loisirs seront sans nul doute la piscine l’Oasis (entrée Sud) et la plage aménagée (entrée Sud-Ouest). Cette dernière offre une aire de sable fin sur laquelle lézarder, avant de se jeter dans l’eau du lac.

La base de loisirs de Sesquières

Au Nord de Toulouse, sur un espace verdoyant de 62 hectares, la base de loisirs de Sesquières est également une solution pour tous les Toulousains qui cherchent à se rafraichir. Outre les nombreux coins ombragés dans lesquels vous pouvez vous réfugier en cas de fortes chaleurs, le site offre la possibilité de pratiquer de nombreuses activités nautiques. En effet, en plus de son circuit de bicross, de son boulodrome, du cynodrome et des jeux pour enfants, le site dispose d’un Wam Park.

Dans ce petit parc aquatiques de loisirs, situé autour du lac de Sesquières, deux téléskis nautiques permettent de pratiquer le wakeboard, le ski nautique et le kneeboard. Les amateurs pourront ainsi s’initier à ces activités, quand les plus chevronnés s’affaireront sur les modules flottants répartis sur le lac. Il est également possible de louer des paddles, de se procurer quelques sensations fortes sur une bouée tractée ou de s’amuser sur les jeux gonflables installés dans l’eau.

Et pour ceux qui souhaiteraient simplement se dorer au soleil, des terrasses flottantes peuvent être réservées. Vous pourrez y siroter un cocktail préalablement commandé au snack du Wam Park, tout en vous prélassant sur les transats. En revanche, la baignade y est interdite en dehors des activités nautiques.