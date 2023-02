Voici la composition du Stade Toulousain pour la réception de la Section Paloise

Le Stade Toulousain reçoit Pau au stade Ernest Wallon ce samedi 25 février à 21h05 à l’occasion de la 19e journée du Top 14. Voici la composition des Rouge et Noir.

Peato Mauvaka titulaire face à Pau. ©Stade Toulousain

À l’occasion de la 19e journée du championnat du Top 14, le Stade Toulousain se prépare à recevoir la Section Paloise ce samedi 25 février à 21h05 au stade Ernest Wallon. Le match est à suivre sur Canal+.

Encore une fois, le club haut-garonnais devra composer sans ses internationaux retenus avec l’équipe de France, en plus de Jack Willis avec le XV de la Rose et Ange Capuozzo avec l’Italie. À ceux-là, s’ajoutent Alban Placines et Yannick Youyoutte, qui entrent à l’infirmerie où se trouve notamment Selevasio Tolofua, qui a subi une intervention chirurgicale. Et Rynhardt Elstadt, suspendu.

Peato Mauvaka titulaire pour Stade Toulousain-Pau

Le Stade Toulousain a dévoilé la composition qu’il alignera face à Pau samedi soir. La première et la deuxième ligne ne changent pas par rapport au match contre Toulon, la semaine dernière.

En troisième ligne, Ugo Mola titularise Peato Mauvaka, qui s’est remis d’une opération au doigt. Par la force des choses, il occupera un poste qu’il a connu à ses débuts dans le rugby Le club manque de joueurs disponibles au centre.

À la charnière, le coach associe une nouvelle fois l’Argentin Juan Cruz Mallia à Paul Graou. Ensuite, la ligne de trois-quarts est remaniée. Pita Ahki fait son retour. Il est associé à Sofiane Guitoune. Et Arthur Retière est en numéro quinze.