Une guinguette hivernale ouvre près du pont Neuf à Toulouse

Le Doudoune club, une guinguette hivernale à l’intention de vous réchauffer pendant l’hiver à Toulouse. Elle ouvre mardi 6 décembre.

Le pont Neuf à Toulouse. Crédit photo : CC BY chantrybee – Flickr – Wikimedia commons

Alors que les températures ne cessent de chuter avec l’approche du début de l’hiver le 21 décembre, une guinguette hivernale prépare son installation à Toulouse. Avec ses chalets, buvette, et espace détente, le Doudoune club a l’ambition de vous réchauffer.

« Ici, le principe, c’est de profiter, doudoune et moufles fraîchement vêtues ! Le Doudoune club, c’est la Fraîcheur des chalets qui rencontre le Chill de la guinguette ! », annonce l’établissement. Son ouverture est prévue le 6 mars du côté de Cours Dillon. Il sera situé juste devant le Château d’eau, proche du Pont-Neuf. Il y restera jusqu’à la fin du mois de mars.

Cocktail et plats chauds dans une guinguette à Toulouse

La promesse du Doudoune club est simple : retrouver un peu d’été pendant l’hiver. Et pour cela, la guinguette hivernale proposera de la restauration, une buvette et un espace détente. « Pour la food, plusieurs chalets pour déguster gastronomies alsaciennes, crêpes, burgers, tapas ou encore plateaux d’huîtres. Possibilité de réserver le midi et le soir pour se retrouver en famille ou entre amis », fait savoir l’établissement. « Pour la Buvette, un doux mélange de cocktails et boissons chaudes, pour se réchauffer le temps d’un apéro bien mérité ! »

Le Doudoune club met aussi en avant « le spot qui va vous réconcilier avec le froid. Le temps d’un hiver, le Cours Dillon se métamorphose en Guinguette, où l’on se retrouve entre copains, copines ou en famille pour retrouver la chaleur de l’été ! »

Informations pratiques : Le Doudoune club, au Cours Dillon à Toulouse ; ouverture le 6 décembre ; midi et soir du mardi au dimanche ; contact : tel : 06 77 90 32 27, mail : contact@doudouneclubtoulouse.com