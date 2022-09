Et si le tueur en série de Toulouse Patrice Alègre avait commis d’autres crimes ?

Vingt ans après sa condamnation à la prison à vie du tueur en série de Toulouse Patrice Alègre, le parquet de Nanterre cherche à savoir s’il a fait d’autres victimes.

La justice se demande si Patrice Alègre a fait d’autres victimes. Crédit photo : licence pixabay – CC WilliamCho

Arrêté en 1997 à Châtenay-Malabry en Île-de-France, le tueur en série de Toulouse Patrice Alègre a été condamné à la réclusion à perpétuité le 21 février 2002. À son palmarès tristement sanglant, figurent cinq meurtres en 1989, 1990 et 1997, une tentative de meurtre et six viols. Mais une question se pose encore : cet énergumène de 54 ans a-t-il révélé tous ses secrets ?

Vingt ans après sa condamnation, Le Parisien-Aujourd’hui en France révèle que le parquet de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, a ouvert une information judiciaire visant Patrice Alègre. Deux autres tueurs en série sont également visés : Nordahl Lelandais et Willy Van Coppernolle. Tous les trois ont défrayé la chronique à cause de l’atrocité de leurs crimes. L’objectif est de retracer leurs parcours, à la recherche d’autres victimes.

Un trou de sept ans dans le parcours de Patrice Alègre

C’est un nouveau pôle judiciaire national dédié aux affaires non élucidées qui se penche sur les trois hommes. Ce qui suscite de l’espoir pour de nombreuses familles de personnes disparues ou retrouvées mortes et encore dans l’attente de réponses.

Les enquêteurs vont reconstituer leurs parcours et les croiser avec des cold cases à la recherche de nouvelles victimes. Dans le cas de Patrice Alègre par exemple, sa première victime connue était une collégienne, Valérie Tariote. Elle a été retrouvée le 27 février 1989 près de la gare de Toulouse. Elle était bâillonnée, poignets liés et sous-vêtements déchirés. Les enquêteurs vont particulièrement s’intéresser à la période entre 1990 et 1997. Un espace de temps de sept ans sans le moindre crime.