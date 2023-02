Toulouse. Voici un moyen de connaître les aides ZFE auxquelles vous avez droit

L’association Archipel Citoyen met en place un simulateur permettant aux habitants de Toulouse de connaître les aides auxquelles ils ont droit dans le cadre de la ZFE

CC wikimedia commons

C’est pour « pallier une défaillance » de Toulouse Métropole que l’association Archipel Citoyen annonce le lancement d’un simulateur d’aides ZFE, mercredi 22 février. Il permet aux habitants d’évaluer les aides auxquelles ils ont droit en fonction de leurs revenus pour la mise au rebut d’un véhicule et l’achat d’un autre ou d’un vélo neuf ou d’occasion.

ZFE, toutes les aides dans un seul simulateur

« Dans le souci d’aider les habitants de la métropole, Archipel Citoyen propose aujourd’hui un simulateur en ligne permettant à chacun d’évaluer les aides auquel il a droit (…). Ce simulateur agrège l’ensemble des aides de Toulouse Métropole, de la Région et de l’État et évite ainsi d’avoir à rentrer dans la complexité des conditions d’attribution des primes, fruit du millefeuille administratif français », explique l’association.

« En palliant la défaillance de Toulouse Métropole dans l’information des habitants, Archipel Citoyen souhaite souligner le manque d’anticipation de Jean-Luc Moudenc et de sa majorité sur ce sujet sensible. Alors que d’autres métropoles ont appliqué les premières mesures relatives à la ZFE dès 2015 (Paris en 2015, Grenoble en 2017 et Strasbourg en 2018), le président de la Métropole n’a cessé de repousser l’échéance jusqu’à être forcé à agir par l’État, démontrant ainsi le peu d’importance qu’il attache à l’enjeu sanitaire de la pollution de l’air »

La mise en place compliquée de la ZFE

La Zone à faibles émissions (ZFE) se fait à marche forcée à Toulouse depuis mars 2022 afin de lutter contre la pollution de l’air. Elle prévoit l’exclusion des véhicules les plus polluants, progressivement jusqu’en 2024. Depuis janvier 2023, les véhicules avec une vignette Crit’Air 3 et 4 ne peuvent plus y circuler dans un périmètre de 72 km2. Il englobe « une grande partie de Toulouse à l’intérieur de la rocade, ainsi qu’une petite partie de Colomiers et Tournefeuille », selon Toulouse métropole.

Un groupe d’élus écologistes de la Métropole a demandé en début d’année 2023 que la municipalité ralentisse sur le déploiement de la ZFE. « Cette ZFE est punitive », dénonçait l’élu communautaire Thomas Karmann. Il demande que soit reportée la prochaine étape de la ZFE, qui interdira le 1er janvier 2024 aux véhicules Crit’air 3 de circuler dans une grande partie de Toulouse, à 2025. La majorité métropolitaine de Toulouse a ensuite fait remarquer que l’opposition soutenait le déploiement de la ZFE, mais qu’elle a « retourné leur veste ». Pour les élus du groupe AMC (Alternative pour une Métropole Citoyenne), l’inaction de la Métropole a conduit à une ZFE trop stricte.