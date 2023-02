ZFE de Toulouse. Les primes à disposition des conducteurs évoluent

Pour accompagner la mise en place de la ZFE, Toulouse Métropole fait notamment évoluer la prime Véhicule + Propre à destination des habitants et entreprises de son territoire. Elle est désormais ouverte aux deux roues.

CC wikimedia commons

Des aides permettant de faire face à la très décriée zone à faibles émissions (ZFE) dans la Ville rose vont connaître quelques changements. Le plus conséquent : Toulouse Métropole fait évoluer la prime Véhicule + Propre à destination des habitants et entreprises de son territoire.

Cette aide a été créée dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial. Elle va évoluer pour accompagner les nouvelles phases de la ZFE sur l’agglomération toulousaine.

Une prime ouverte au deux roues

Un changement majeur de la prime Véhicule + Propre vise les conducteurs de deux-roues motorisés. À partir du 1er mars, ils pourront bénéficier d’une aide pouvant atteindre 40% du montant hors taxe d’un nouveau véhicule, dès lors qu’ils remplaceront le leur par un deux-roues Crit’air 0 ou 1. L’aide sera plafonnée à 300 ou 500 euros en fonction du revenu, à l’instar des aides proposées pour les véhicules.

Un changement pour la sobriété

Un autre changement de la prime Véhicule + Propre touche directement son fonctionnement. Aujourd’hui, elle permet de remplacer un véhicule polluant par un véhicule propre du même type, c’est-à-dire remplacer un véhicule léger par un véhicule léger, un poids lourd par un poids lourd…

À l’avenir, il sera possible de remplacer un véhicule polluant par un véhicule propre de même type ou d’une autre catégorie, mais plus léger. Par exemple, il sera possible de remplacer une fourgonnette par une voiture, une voiture par une moto.

Une prime pour encourager l’autopartage dans la ZFE de Toulouse

Autre nouveauté parmi les aides ouvertes aux conducteurs, les propriétaires de véhicules polluants (Crit’air 3, 4 ou 5) qui optent pour l’autopartage et vendent ou mettent au rebut leur voiture seront éligibles à une prime pouvant atteindre mille euros, dès lors qu’ils feront appel à l’un des trois opérateurs d’autopartage labellisés par Tisseo.